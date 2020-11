보궐 선거 앞두고 이낙연 임기연장론 솔솔

[아시아경제 이동우 기자] 이낙연 더불어민주당 대표의 '임기 연장론'이 불거지고 있다.

16일 정치권에 따르면 김태년 민주당 원내대표가 이날 한 언론인터뷰에서 "이 대표가 책임 있게 보궐선거를 치르고 임기를 다 하는 게 어떨까 한다"고 언급한 것이 발단이 됐다.

민주당 당헌에 따르면 당권과 대권을 분리하고 있다. 이에 이 대표는 2022년 대통령선거에 출마하기 위해 1년 전인 내년 3월 9일 이전 사퇴해야 한다.

서울·부산시장 선거일인 4월 7일까지 한 달이 채 남지 않은 중요한 시점이자 차기 대선의 전초전 격으로 재보선의 중요성이 커진 만큼 이 대표 체제를 유지하는 게 낫다는 주장이다.

다만 김태년 원내대표의 언급은 개인적 제안인 것으로 알려졌다.

당내에서도 실현 가능성 측면에서 평가가 엇갈리고 있는 것으로 전해진다. 해당 당헌이 대선 후보 경선의 공정성을 위한 조항이라는 점에서 말을 아끼는 분위기라는 설명이다.

대표직을 내려놓은 뒤 선대위 위원장을 맡아 재보선을 치르는 절충안이 현실에 부합하지 않느냐는 의견도 나온다.

한편 이 대표가 3월9일 이전에 물러나면 김태년 원내대표가 대표 권한대행을 맡게 된다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr