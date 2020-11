민주화운동 동지회 출범…민주유공자법 제정 촉구

[아시아경제 박철응 기자] 전국민주화운동 동지회가 지난 14일 서울 여의도 광복회관에서 출범을 선포하고 민주유공자법 제정을 촉구했다.

출범식에서 설훈 더불어민주당 의원은 "민주화 운동은 역사의 진보와 민권, 평화를 위한 숭고한 투쟁이었고, 4.19혁명, 5.18민주화운동, 6월항쟁 등 끊임없이 이어져 온 민주화의 불꽃은 이 땅에 민주주의를 튼튼하게 뿌리내리게 한 원동력"이었다며 '민주유공자 예우에 관한 법률안'을 대표발의할 것이라고 밝혔다.

설 의원은 "지금 우리가 누리고 있는 민권과 민주주의는 민주화에 헌신한 수많은 분의 희생이 밑거름이 되었다"고 말하기도 했다.

정현찬 이사장(농어업·농어촌특별위원장)은 "민주화운동 유공자들은 민주주의를 수호하고 이어나갈 상징으로 민주유공이라는 인식이 역사 속에서 나와서 현실적인 제도로 자리잡게 법률을 제정하고, 자치단체에서는 조례를 제정하여야 한다"고 주장했다.

김원웅 광복회장은 ‘민주화운동 동지는 우리 시대의 독립군’이라는 취지의 축사를 했고, 이부영 전국민족민주운동연합(전민련) 전 상임의장은 "민주화운동은 우리 민족의 인간해방운동"이라고 격려사를 했다.

전국민주화운동 동지회 회원들은 정부로부터 민주화운동 관련자로 인정받았거나, 민주화운동에 기여한 사람들이라고 한다. 민주화운동 계승사업, 민주화운동 데이터베이스(DB) 구축 등을 목적으로 동지회를 만들었다.

