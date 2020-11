[종합] 秋 "민주당 동지" 발언에 野 반발…"공직자 신분 망각", "공개적 겁박"

秋 다그친 정성호 "온종일 피곤"

秋 "우리는 함께 하기로 한 민주당 동지"

[아시아경제 허미담 기자] 추미애 법무부 장관이 더불어민주당 소속 정성호 국회 예산결산특별위원회장을 '민주당 동지'라고 지칭한 가운데 16일 야권의 비판이 이어지고 있다.

이종배 국민의힘 정책위의장은 이날 오전 국회에서 열린 당 비상대책위원회의에서 "바야흐로 공직자도 신분을 망각한 채 정치를 하는 정치과잉 시대가 도래했다"며 "추 장관은 지난 예결위에서 답변 태도를 지적하는 정 위원장을 향해 우리는 함께하기로 한 '민주당 동지'라며 자신을 너그럽게 여겨달라 호소했다"고 말했다.

이 의장은 "이번 발언으로 추 장관 자신이 대한민국을 위한 법무부 장관이 아닌, 민주당을 위해 모든 권력을 이용하는 민주당 당원임을 전 국민 앞에 선언한 것"이라며 "공직자 신분을 망각한 추 장관은 그 자체로 탄핵이나 경질 사유로 충분하다"고 강조했다.

배준영 국민의힘 대변인도 이날 오전 논평을 내고 "피심사기관의 장이 심사기관의 총괄 책임자를 '동지'라 한 것"이라며 "'동지'란 보통 당내에서 당원이나 서로를 부르는 호칭이다. 근래 예결위원들의 질의에 불량한 태도로 답변했던 추 장관이, 이를 경고했던 예결위원장을 사실은 공개적으로 겁박한 것"이라고 지적했다.

이어 "삼권 분립과 공정한 예산심사에 대한 파렴치한 도전이다. 하나를 보면 열을 안다. 현 권력이 국회를 얼마나 우습게 여기는지"라며 "21대 국회를 만든 유권자와 그 장면을 목도하고 있는 국민들을 업신여기는 것"이라고 비판했다.

국민의당 또한 비판의 목소리를 내고 있다. 안혜진 국민의당 대변인은 논평을 통해 "비이성적 사고로 자신의 본분보다는 야당 의원들과 소음 공해를 넘어 테러 수준의 악다구니 논쟁을 일삼는 막무가내 철없는 장관으로 인해 대부분의 국민들이 매우 피곤하고 힘겨운 하루하루를 영위하고 있음을 아느냐"고 꼬집었다.

그는 "국민을 위한 봉사자가 아니라 여전히 자신을 둘러싼 권력의 조직원으로서 사고하고 속이 뻔히 보이는 정치 셈법으로만 행동하는 자를 어찌 일국의 사법 부처의 수장으로 옹위하고 아직까지도 방치하는 것이냐"며 "대통령께서는 속히 결단하시길 바란다"고 강조했다.

앞서 정 위원장은 지난 12일 국회에서 열린 예결위에서 야당 의원과 언쟁하던 추 장관에게 "정도껏 하십시오"라고 말한 후 친문(친문재인) 지지자들로부터 강도 높은 비판을 받았다.

이후 그는 자신의 페이스북을 통해 "원활한 의사 진행을 위해 딱 한 마디 했더니 온종일 피곤하다"며 "상식과 합리가 통하는 세상이 돼야 한다"고 적었다.

이를 두고 추 장관은 지난 14일 자신의 페이스북에 '친애하는 정성호 동지에게'라는 제목의 글을 올렸다.

그는 정 위원장을 향해 "한마디 말씀으로 온종일 피곤하셨다니 민망하고 송구하다"면서 "예산 감시 활동을 조명받지 못하고 잡음만 조명이 돼 유감이라는 데 대해서도 충분히 공감하고 저도 안타깝게 생각한다"고 밝혔다.

또 그는 예결위에 대해 "뭉칫돈을 가져다 쓰는 대검에 가서 제대로 된 확인과 점검에 대한 질의 대신 아무런 근거도 없이 법무부 국장이 오십만 원씩 나눠 가졌다는데 밝히라고 담당국장을 세워놓고 11번이나 추궁했다"며 "정작 짚어야 할 대검 특활비 문제는 물타기가 돼 덮어져 버렸다"고 했다.

끝으로 추 장관은 "흔들리지 않고 피는 꽃이 없노라고 도종환 시인께서 말씀하셨듯 흔들리지 않고 이뤄지는 개혁이 어디 있겠느냐"며 정 위원장을 향해 "그 길에 우리는 함께 하기로 한 민주당 동지"라고 언급했다.

그러면서 그는 "서로 오해가 있을 수는 있으나 모두가 개혁을 염원하는 간절함으로 인한 것이라 여기시고 너그러이 받아주시기 바란다"고 했다.

