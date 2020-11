'對日 외교 패싱' 보도에 외교부 "사전 정보 공유·협력 지속…사실무근" 반박

"사실과 다른 보도, 국익 수호와 증진 노력에 보탬 안 돼" 유감 표명

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 일본과 외교 협의 과정에서 제외되고 있다는 이른바 '패싱' 보도에 대해 사실무근이라면서 유감을 표명했다.

외교부는 16일 보도 설명자료를 내고 "한일 관계 개선을 위해 외교부를 최일선 축으로 국회 등과 하나의 팀이 돼 범정부적 노력이 진행 중인 가운데 사실과 다른 기사가 보도된 데 유감을 표명한다"고 밝혔다.

특히 외교부는 이른바 외교부 패싱 보도에 대해 사실무근이라는 입장을 내놨다. 외교부는 "한일 간 실시되는 다양한 고위급 교류도 외교부와 사전 정보 공유 및 협력을 통해 이뤄지고 있다"면서 "외교부 패싱 주장은 사실 무근"이라고 강조했다.

그러면서 각 급 대화와 협의가 긴밀하게 진행되고 있다고 반박했다. 외교부는 "양국 외교당국 간 각급 대화와 협의는 다양한 채널을 통해 긴밀하게 진행 중"이라면서 "소통 채널이 막혀있다는 보도 역시 사실과 다르다"라고 밝혔다.

이어 외교부는 "표면적 요소에만 근거한 단정적, 추측성 기사는 자칫 엄중한 대내외 환경에서 다각도로 진행 중인 우리 국익 수호와 증진 노력에 보탬이 되지 않고 오히려 이를 저해할 수 있다는 점에서 우려의 뜻을 아울러 표한다"고 덧붙였다.

지난 13일 강경화 외교부 장관은 한 방송과 인터뷰를 통해 박지원 국가정보원장의 최근 방일과 관련해 "외교부로서는 충분히 협의했다는 상황은 아니다"라고 말해 '패싱' 논란이 다시 일었다.

