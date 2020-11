[인사] SPC그룹

[아시아경제 최신혜 기자] SPC그룹은 2020년도 정기 임원 승진 인사를 단행했다고 16일 밝혔다.

SPC그룹은 올해 혁신을 가속화해 ‘그레이트 푸드 컴퍼니’ 비전 달성에 박차를 가하기 위해 젊은 인재들을 중용했다. 특히, 생산·R&D 분야 인재들을 대거 임원으로 발탁해 품질경영에 대한 확고한 의지를 표명했다.

이와 함께 변화하는 시장 환경에 적극적으로 대응하기 위해 핵심 계열사인 ㈜파리크라상의 조직 개편도 단행했다. FS(Food Service)사업 본부와 DT(Digital Transformation) 본부를 신설해 가정간편식(HMR) 사업을 더욱 강화하고, 온라인과 모바일, 딜리버리 등 디지털 마케팅에 박차를 가하도록 했다.

◇ 전무

▲ 김범수 (㈜SPC삼립) ▲ 손권식 ▲ 송정훈 ▲ 황성철 (이상 ㈜파리크라상) ▲ 백승천 (SPC㈜)

◇상무

▲ 박용중 ▲ 안영민 ▲ 정구중 (이상 ㈜SPC삼립) ▲ 권성준 ▲ 이재열 (이상 ㈜파리크라상) ▲ 이주일 (㈜SPC팩)

◇상무보

▲ 김재섭 ▲ 최재규 (이상 ㈜SPC삼립) ▲ 김용남 ▲ 석태하 ▲ 이동제 (이상 ㈜파리크라상) ▲ 유시영 (비알코리아㈜) ▲ 이영석 (㈜SPC GFS) ▲ 백승훈 ▲ 서휘민 (이상 SPC㈜) ▲ 양희완 (㈜SPC팩)

