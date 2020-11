"세상과 소통하고파" '미성년자 성폭행' 고영욱에 與 지도부 "엄격한 제재 가해야"

고영욱 SNS 컴백...비난 쏟아져

[아시아경제 김수완 기자] 미성년자 성폭행 및 강제추행 혐의로 유죄를 선고받은 그룹 룰라 출신 가수 고영욱이 소셜네트워크서비스(SNS) 활동을 재개해 논란을 빚은 가운데, 여당 지도부에서 이를 제재해야 한다는 주장이 나왔다.

16일 국회에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 노웅래 최고위원은 "미성년 성폭행으로 실형을 살고 나온 전직 연예인이 공식 SNS를 시작해 물의를 일으켰다"며 "물론 개인의 소통까지 막을 수는 없다. 그러나 또다시 미성년자에게 영향을 미칠 수 있다면 그를 단호히 격리할 필요가 있다"고 밝혔다.

노 최고위원은 "특히 미성년 대상 범죄와 마약, 음주운전, 불법도박 등 미성년의 모방이 쉬운 범죄를 저지른 유명인에 대해서는 방송 출연과 SNS 활동 등에 대해 지금보다 훨씬 엄격한 제재를 가해야 한다"고 주장했다.

이어 "음주운전으로 사람을 죽인 연예인, 대마초 등 마약 상습복용자, 미성년 성범죄자 등이 방송과 SNS에서 활개 치도록 방치한다면 모방범죄 또는 새로운 피해자가 언제든 생길 수 있다"고 지적했다.

그러면서 "조두순이 안산으로 돌아오면서, 피해자 가족은 결국 이사를 가야만 했다. 우리 사회가 미성년 성범죄에 대해 얼마나 관대한지, 그 피해자에 대해서는 얼마나 무관심한지 잘 보여주는 사례"라며 "자유는 중요하다. 그러나 성인의 자유보다 미성년의 보호가 더 우선일 것"이라고 강조했다.

앞서 고영욱은 지난 12일 인스타그램을 개설했다. 그는 "이렇게 다시 인사를 드리기까지 오랜 시간이 흘렀다. 나는 9년 가까이 단절된 시간을 보내고 있는데 살아있는 한 계속 이렇게 지낼 수 없기에 이제는 조심스레 세상과 소통하며 살고자 한다"고 알려 논란을 일으켰다.

비판이 잇따르자 개설 하루만인 13일 페이지와 게시물은 차단 상태로 전환됐다.

한편 고영욱은 2010년 7월부터 2012년 12월까지 서울에 있는 자신의 오피스텔과 승용차 등에서 미성년자 3명을 총 5차례에 걸쳐 성폭행하거나 강제추행한 혐의(아동·청소년보호법 위반 혐의)로 징역 2년 6개월에 전자발찌 부착 3년, 정보공개 5년을 선고받았다.

