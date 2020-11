민주당, 서울시장선거기획단 1차회의…“정권 재창출 분수령, 주사위 던져졌다”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 16일 서울시장보궐선거기획단 첫 회의를 열고 내년 서울시장 보궐선거 승리를 위한 의지를 다졌다.

기획단장을 맡은 김민석 민주당 의원은 이날 오전 국회에서 열린 기획단 첫 회의에서 “주사위 던져졌다”며 “당이 책임지는 승리의 발판을 만들겠다. 그래서 개성과 정책을 갖춘 훌륭한 후보를 키우겠다”고 밝혔다.

김 의원은 “이번 선거는 서울시민의 삶에는 중대하고 당과 국가에는 절박한 선거”라며 “다른 당과의 정쟁에 마음을 뺏기지 않겠다. 시민만 바라보고 가겠다. 시민의 공감을 얻도록 전력투구하겠다”고 강조했다.

서울시당위원장인 기동민 의원은 “상황이 쉽지만은 않다. 특히 서울시장 선거는 부동산 문제 등 민생 문제가 직접적 맞닿은 부분이 많다”면서 “이번 보궐선거는 결과에 따라 이후 정권 재창출의 길로 갈지 아니면 또 다른 힘든 길을 갈지가 결정되는 대단히 중차대한 분수령”이라고 말했다. 기 의원은 “어려운 과정이지만 돌파해서 국민 신임을 또 받을 수 있도록 논의하자”고 덧붙였다.

김 의원은 이날 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “오늘은 전체 선거 기조와 각 파트의 역할 일정에 대한 논의를 했다”며 “이번 선거를 중대선거로 규정하고 책임지는 선거준비를 시작하기로 했다”고 말했다.

그는 여성 후보에게 가점을 부여하는 등 구체적인 ‘경선 룰’에 대해서는 “중앙당 소관”이라면서도 “새로운 방식을 도입하려고 노력을 기울이고 있다. 디테일은 중앙당에서 논의하겠지만 경선 방식, 새로운 시스템 도입 등은 저희들이 관심을 갖고 의견을 모으겠다”고 답했다.

이날 발표된 여론조사에서 서울지역 정당 지지율이 국민의힘과 동률을 이뤘다는 지적에는 “큰 무게를 두고 있지 않는다”며 “시민의 입장에서 저희를 돌아보면서 새로운 서울 비전을 만들어나가겠다”고 했다.

