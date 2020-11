"野 후보 풍년 축하" 정청래에…김근식 "혹세무민도 정도껏"

김근식, 정청래에 "막말대마왕…야당 대한 금도 지키길"

[아시아경제 허미담 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 국민의힘을 겨냥해 "갑작스러운 후보 풍년을 맞은 것을 축하드린다"고 말한 가운데 국민의힘 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 16일 "혹세무민(惑世誣民)도 정도껏 하라"고 비판했다.

김 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "(정 의원이) 지난주 여론조사에서 대선후보로 국민의힘 소속이 한 명도 없다가 갑자기 풍년 들었냐고 조롱하는데, 알고도 거짓말하는지 진짜 모르고 무식한 소리를 하는지 궁금하다"며 이같이 말했다.

그는 "한길리서치 여론조사는 특이한 방식을 사용했다. 범여권 3명과 범야권 3명을 추출해서 물었고 범여로 이낙연, 이재명, 심상정을, 범야로는 윤석열과 안철수와 홍준표를 예시한 것"이라며 "지지 후보에 국민의힘 소속이 빠졌으니 당연히 조사결과에는 국민의힘 대선주자가 없다"고 설명했다.

이어 "특이한 조사방식 때문인데도 그 결과를 내세워 국민의힘 소속이 하나도 없다고 조롱하는 건, 본인 생각에도 창피하지 않냐"고 지적했다.

또 그는 "국민의힘을 두고 비아냥대더라도 합리적 근거를 가지고 해야 한다"면서 "동네 양아치도 아니고 아무 말 대잔치냐"고 목소리를 높였다.

김 교수는 "유승민, 오세훈, 원희룡을 출석부에서 이름만 부르면 대선후보가 되느냐고 조롱하는 정 의원님"이라며 "아무리 막말 대마왕 양아치급이라고 해도 야당에 대한 금도는 지키길 바란다. 민주주의의 기본규범이 상대에 대한 '존중과 관용'임을 모르시냐"고 반문했다.

끝으로 그는 "우리 야당 더욱 노력할 거다. 더 반성하고 변화하고 분발할 것"이라며 "그러니 남의 당 대선후보에 감 놔라 배 놔라 헛소리 그만하시고 폭망하는 민주당 걱정이나 해라. 하긴 정 의원 같은 무개념 발언 때문에 폭망한다"고 했다.

앞서 정 의원은 전날(15일) 차기 대선후보 여론조사 결과를 언급하며 '후보 풍년, 축하드립니다'라는 제목의 글을 올렸다.

그는 국민의힘을 향해 "후보 흉년에서 갑작스러운 후보 풍년을 맞은 것 축하드린다"면서 "며칠 전까지 눈 씻고 찾아봐도 (후보가) 없었는데 갑자기 세 명씩이나 생겼다니 하늘에서 떨어졌는지 땅에서 솟았는지 낙하산 타고 내려왔는지 모르겠다"고 했다.

이어 "오세훈·유승민·원희룡 세 명은 후보요, 출석부 부르듯 후보 명단 부르면 곧바로 후보가 되는 국민의힘. 이런 형국이면 수십 명의 후보는 될 듯"이라고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr