원희룡 "갚을 능력 있는 청년·신혼부부에 대출 90% 완화해주자"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선후보로 꼽히는 원희룡 제주지사가 "갚을 능력 있는 청년과 신혼부부에게는 대출 90%까지 완화해 주자"며 '처음주택'을 제안했다.

원 지사는 16일 페이스북을 통해 "엊그제 영끌금지령이 전국에 내려졌다. 신혼부부와 흙수저 청년들에게는 계엄령보다 더 무섭고 저항을 불러일으키는 포고령"이라며 이같이 말했다.

그는 "이제 한국 사회에서 현금 부자, 금수저가 아니고서는 내 집을 가지기 어려운 상황"이라며 "정부가 정해주는 위치, 정해주는 품질의 임대주택에 무주택 청년과 신혼부부들이 갇히게 생겼다"고 지적했다.

원 지사는 "우리 청년과 신혼부부들이 자가와 임대 선택의 자유도 없이 평생주택, 기본주택에 갇히게 할 수는 없다"며 "갚을 능력 있는 청년과 신혼부부에게는 대출 90%까지 완화해주자"고 말했다. 이른바 '처음주택'이다.

그는 "소득이 부족해 주택 소유를 체념했던 청년과 신혼부부에게 자기 소득에 더한 정부 지원으로 구매 가능한 다양한 주택 옵션을 제공하겠다"며 "청년과 젊은 부부들이 임대주택을 지렛대로 삼아 자기 힘으로 주택을 사고, 대출을 갚고, 노후를 준비하도록 정부가 돕겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr