[아시아경제 온라인이슈팀] JTBC 새 수목드라마 ‘런온’의 임시완 스틸컷이 공개됐다. 임시완은 앞만 보고 달려야 하는 단거리 육상 국가대표 기선겸으로 분해, 기대감을 모았다.

공개된 스틸컷에서 훈훈한 얼굴과 노력으로 다져진 다부진 몸매가 돋보인다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr