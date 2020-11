온라인 쇼핑 즐기는 5060 패션업계 큰손

더한섬닷컴·에스아이빌리지 등

회원·매출 급등에 VIP 급부상

[아시아경제 조유진 기자] 홈쇼핑 주요 고객이었던 5060이 e커머스의 VIP 고객으로 떠오르고 있다.

16일 패션기업 한섬 한섬 020000 | 코스피 증권정보 현재가 29,700 전일대비 400 등락률 +1.37% 거래량 20,151 전일가 29,300 2020.11.16 11:03 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-6일한섬, 3Q 영업이익 226억원…전년 대비 6.6%↓[단독]방탄소년단, 또 시스템 '풀착장'…"한섬, BTS 2차 컬렉션 출시" close 에 따르면 더한섬닷컴과 H패션몰 회원 중 50~60대 회원수의 올해 신장률이 전년 동기 대비 113% 급증한 것으로 나타났다. 지난해 신장률은 25%로 5060 신규 고객이 4배 가까이 늘어난 셈이다.

이 같은 고성장세에 힘 입어 더한섬닷컴의 매출은 전년동기대비 67%(9월 말 기준) 증가하며 이미 작년 전체 매출(1100억원)을 넘어섰다. 실적에도 긍정적이다. 한섬의 VIP 고객 중 50~60대 매출 신장율은 160%로 VIP 전체 매출 신장폭(112%) 보다 컸다.

같은 기간 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 1,000 등락률 -0.66% 거래량 18,271 전일가 152,500 2020.11.16 11:03 장중(20분지연) 관련기사 아르마니 익스체인지, 친환경 컬렉션 출시신세계인터내셔날 국내 패션 살아났다…매출 목표 100% 초과달성·사상 첫 시상식신세계인터내셔날, 3분기 영업이익 70억… 전년比 63.4%↓ close 이 운영하는 온라인몰 에스아이빌리지의 경우 50~60대 회원 수가 103% 늘었다. 이는 2018년 대비 2019년 회원 수 신장율이 55%를 기록한 것과 비교해 두배 가까이 늘었다.

에스아이빌리지 관계자는 "에스아이빌리지는 지난 6월 국내 최초로 재고 면세품 판매를 진행하며 인지도를 크게 높였는데, 당시 20~30대 젊은층 고객 뿐만 아니라 50대 이상의 중장년층의 유입률도 크게 증가했다"고 설명했다.

에스아이빌리지의 경우 브랜드에 대한 충성도가 높은 50~60대 고객들에게 인기 있는 고가 브랜드들을 다수 보유하고 있어 중장년층의 이용도가 꾸준히 늘고 있는 추세다.

삼성물산 패션부문도 50대 이상이 차지하는 온라인 고객 비중이 2018년 11.6%에서 지난해 11.8%로 사실상 제자리걸음을 보이다가 올 들어 14.5%로 2.7%포인트 늘었다.

삼성물산 패션부문은 자체 온라인몰인 SSF샵은 패션을 비롯해 뷰티, 라이프스타일 등의 카테고리를 운영하고 있으며 코로나19 확산에 따른 온라인 사업 확대로 올 들어 매출이 52%(9월 말 기준) 가량 신장했다.

패션업계 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 5060 소비자들이 온라인으로 대거 유입되고 있다"며 "고가 브랜드 소비가 많아 온라인서도 빠르게 VIP로 급부상하고 있다"고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr