이언주 "영끌 금지령? 누구는 하고 싶어서 하는 줄 아나"

[아시아경제 김영은 기자] 이언주 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원이 정부가 1억 원 이상의 신용대출을 받은 뒤 1년 이내 규제지역에 있는 집을 사면 대출을 회수하는 등의 대출 규제를 발표한 것에 대해 비판했다.

15일 이 전 의원은 자신의 페이스북에 정부의 대출 규제 관련 기사를 공유하며 "누군들 영끌(영혼까지 끌어쓴다는 뜻) 하고 싶어서 하는 줄 아느냐"며 "주택정책 완전실패로 집값은 오르고 전·월세도 오르는데 담보대출은 묶어놔서 돈이 없으니 울며 겨자 먹기로 영끌하고 있는 것"이라고 말했다.

이어 "풍선효과로 지방 집값도 급등한다. 결국 목돈 없는 젊은이들은 집 살 생각하지 말고, 정부가 임대주택 지어주면 감지덕지 가서 살라는 것이냐"며 "자신들은 여기저기 집도 사고 주식도 투자하고 권력도 탐하면서 국민들은 자신들이 지배하기 좋게 재산도 권력도 없이 무산계층으로 남으라는 것 같다"고 지적했다.

그러면서 "돈 없는 자들은 언감생심 희망도 갖지 말라는 것이니, 그들이 평소 외치던 약자, 가지지 못한 자 운운하는 건 새빨간 거짓말이자 위선이었음이 드러난 것"이라고 말했다.

이 전 의원은 "국민들이 원하는 것은 작은 집이라도 오손도손 부모자식들 행복하게 살 나만의 보금자리이고, 쪼들리는 살림 속에서도 자식에게 괜찮은 교육의 기회라도 주고 능력 되면 특별한 교육이라도 시키고 싶은 것"이라면서 "이런 일을 가능하게 도와주는 게 정부의 일이다. 더이상 집값 올리지 말고 국민들 고통에 밀어 넣지 말아달라"고 말했다.

김영은 인턴기자 youngeun928@asiae.co.kr