롯데푸드, 100% 국내산 돼지고기 사용한 K-로스팜 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 최초 국내생산 사각캔햄 브랜드 ‘로스팜’이 한국의 맛을 살린 ‘K-로스팜’을 선보였다.

롯데푸드는 100% 국내산 돼지고기로 만든 사각캔햄 ‘K-로스팜’을 출시했다고 16일 밝혔다.

‘로스팜’은 1983년 6월 국내 최초로 생산된 순수 우리 기술 사각캔햄 브랜드다. 그 전까지 국내에서 캔햄은 원형 통조림 형태로만 생산되다, 로스팜을 시작으로 국내에서도 사각캔햄이 생산되기 시작했다.

이번에 출시된 ‘K-로스팜’은 2년만에 나온 로스팜 브랜드 신제품이다. K-로스팜은 전국 한돈 농가와 상생하고 품질 좋은 국내산 돈육을 알리기 위해, 밥상 위의 국가대표라 불리는 우리 돼지 ‘한돈’을 사용해 만든 것이 특징이다.

햄에 사용된 돼지고기 함량은 95.03%로 국내 캔햄 중 최고 수준의 육함량을 자랑한다. 더불어 돼지고기의 100%를 신선한 국내산 돼지고기인 한돈을 사용하여 깊은 풍미와 탱글한 식감을 살렸으며, 5℃ 이하 24시간 저온 숙성으로 더욱 깊고 풍부한 맛을 구현했다.

K-로스팜은 제품명에 한국적인 특징을 나타내는 ‘K’를 사용해 한류 저변 확장에도 적극 동참한다는 계획이다. 캔의 디자인에도 태극 문양과 경복궁 근정전의 모습을 담은 엠블럼, 한국 전통의 문양 등을 반영해 한국의 미를 살렸다. 이를 통해 우리 돼지 한돈으로 만든 정통 국산햄의 대표주자 이미지를 고취하는 한편, 국산 캔햄의 적극적 수출을 이끌어 내고 ‘K-팝’, ‘K-푸드’ 등과 같은 한국 대표 수출품목으로도 자리매김 한다는 계획이다. 롯데푸드는 지난 6월 국내 최초로 싱가포르에 캔햄 수출을 시작하는 등 적극적인 해외 수출을 진행하고 있으며, 싱가포르 및 태국 등지에 K-로스팜 수출을 타진할 예정이다.

롯데푸드는 K-로스팜 출시와 관련 한돈자조금관리위원회와 협력하고 있으며 12월 MOU 체결식을 가질 계획이다. 한돈자조금은 최근 요식기업인으로 인기를 누리고 있는 백종원 씨를 새로운 한돈 홍보대사로 위촉하는 등 국내에서 나고 자란 우리 돼지 한돈의 우수성 홍보 및 판매 활성화에 힘쓰고 있다. 이에 K-로스팜 제품 패키지에는 ‘한돈 마크’를 적용해 우수한 국내산 식자재를 사용한 제품임을 알리고, 한돈 농가를 응원하는 의미도 담았다.

롯데푸드는 이번 K-로스팜 출시를 통해 국산 돈육의 구매를 더욱 확대하고, 코로나19로 인한 판로 축소로 어려움을 겪고 있는 한돈 농가를 돕는다는 계획이다. 오는 20일부터는 한돈자조금과 함께 K-로스팜과 Korea pork 한돈이 함께하는 K프로젝트’라는 지역상생 이벤트도 진행할 예정이다.

K-로스팜과 한돈을 널리 알리기 위한 다양한 마케팅도 진행한다. 이달 중 롯데푸드 소셜네트워크서비스(SNS)채널에는 국산햄 K-로스팜의 특징을 담은 국악인 권미희의 퓨전국악 ‘K-로스팜송’과 난타 공연팀의 군무 티저 영상을 선보일 계획이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr