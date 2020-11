일요일 마트 배달업무 중 60대 쓰러져 숨져

[아시아경제 강주희 기자] 국내 대형마트 온라인몰의 배송 대행회사 소속 직원이 일요일에 배송 업무를 하던 중 쓰러져 숨지는 사고가 발생했다.

경기 고양경찰서와 소방 당국에 따르면, 15일 오후 1시10분께 고양시 한 아파트 승강기 앞에서 A(65)씨가 쓰러진 채 발견됐다.

아파트 입주민은 배송받은 물건을 가져가려고 현관문을 열었다가 승강기 앞에 쓰러져 있는 A씨를 발견해 119에 신고한 것으로 전해졌다.

이 주민은 A씨에게 심폐소생술을 실시하는 등 긴급구호 조치를 했으나, 병원으로 옮겨진 A씨는 결국 숨진 것으로 확인됐다.

A씨는 국내 한 대형마트 온라인몰 전담 배송물류 대행회사 소속으로, 보통 일주일에 하루를 쉬는 것으로 조사됐다.

A씨는 이날 아침 배송 출발 전 동료들과 함께 커피를 마시는 등 평소와 다른 점은 없었던 것으로 전해졌다.

A씨가 근무하는 업체는 하루에 보통 약 30건의 배송업무를 2차례로 나눠서 하고 있으며, A씨가 쓰러진 곳은 1차 배송지의 마지막인 16번째 배송지였던 것으로 조사됐다.

경찰은 유족과 회사 관계자 등을 상대로 정확한 경위와 사망 원인을 파악하고 있다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr