[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 대한항공=아시아나항공 인수 추진 언론 보도와 관련해 "검토 중에 있으나 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 공시

◆ 두산중공업=3분기 연결기준 영업이익이 전년 동기대비 23.6% 증가한 1717억원. 매출은 3조6588억원, 당기순손실은 807억원.

◆ 메리츠화재=3분기 매출 2조2893억원으로 전년 동기보다 12.8% 증가. 영업익 1535억원으로 같은기간 46.9% 늘었다고 공시.

◆ 삼성증권=3분기 당기순이익은 2337억원으로 전년동기대비 163% 늘었다고 공시. 영업이익은 전년 동기 대비 165% 증가한 3169억원으로 집계.

◆ 한양증권=3분기 누적 당기순이익 387억8000만원으로 전년동기대비 116% 증가. 누적 영업수익은 64% 늘어난 3699억6000만원.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr