서울대공원 산책길에 위치안내 '국가지점번호판' 10곳 설치

위급 상황시 인명구조 등에 활용

[아시아경제 조인경 기자] 서울대공원이 주요 둘레길(코끼리열차 순환로)에 주·야간 응급상황 발생 시 경찰과 소방 등에 정확한 위치 안내가 가능한 '국가지점번호판' 10개를 설치했다고 15일 밝혔다.

서울대공원 지하철역에서 동물원, 서울랜드까지 연결된 저수지 둘레길이기도 한 이 관람로는 야간에도 산책을 즐기는 시민들과 귀가하는 관람객들이 많은 곳이다.

국가지점번호는 그동안 소방, 경찰 등 기관별로 각각 사용하던 위치표시 체계를 국가에서 통일한 제도로 산림, 해양 등 비거주지역의 위치를 나타내는 좌표다. 재난사고 등 응급상황 시 신속한 위치 안내와 인명구조 등에 유용해 국가지점번호판을 활용하는 기관이 점점 늘고 있다.

서울대공원에서 설치한 국가지점번호판은 야간에도 식별이 가능하도록 조명 대신 태양열을 이용해 효율적으로 번호판이 잘 보이도록 했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일상화에 따라 '생활 속 마스크 쓰기'를 독려하는 문구도 함께 넣어 시민들이 야외공원을 이용할 때도 보건 수칙을 잘 지키도록 했다.

공원 측은 "야간에는 가로등 불빛만으로는 정확한 위치를 파악하기 어렵다 보니 시민들의 안전을 위해 국가지점번호판을 설치하게 됐다"며 "앞으로도 지역주민과 방문객 모두가 쾌적하게 이용할 수 있는 안전한 공원을 만들겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr