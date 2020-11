추미애, '답변 태도' 지적한 정성호 예결위원장에 '동지'라며 편지… "민망하고 송구"

"대검 눈에 박힌 대들보 놔두고 법무부 눈의 가시 찾겠다고 혈안"

[아시아경제 최석진 기자] 추미애 법무부 장관이 국회 예산결산특별위원회에서 자신의 답변 태도를 지적했던 더불어민주당 소속 정성호 예결위원장에게 페이스북을 통해 '민주당 동지'라고 표현하며 사과의 글을 남겼다.

그는 또 국회 예결위에서 있었던 야당 의원들의 특수활동비 관련 질의에 대한 불만도 드러냈다.

추 장관은 14일 저녁 자신의 페이스북에 "친애하는 정성호 동지에게"로 시작하는 편지 형태의 글에서 "한마디 말씀으로 온종일 피곤하셨다니 민망하고 송구합니다. 예산감시활동을 조명받지 못하고 잡음만 조명이 되어 유감이라는데 대해서도 충분히 공감하고 저도 안타깝게 생각합니다"라고 정 의원에게 미안한 마음을 드러냈다.

추 장관은 앞서 12일 열린 국회 예결위에서 국민의힘 박형수 의원이 법무부의 특활비에 관해 질문하는 과정에서 박 의원의 질문에 답변하는 대신 과거 '돈봉투' 사건 사례를 언급하며 질문과 다른 답을 하다 정 위원장에게 지적을 받았다.

당시 정 위원장은 여당 소속 의원임에도 이날 추 장관에게 "질문에 답변해 달라. 다른 것은 말씀하지 말고 질문을 듣고 답변해 달라"거나 "정도껏 하세요"라고 얘기하며 추 장관을 제재했다.

이후 정 위원장은 13일 자신의 페이스북에 "원활한 의사진행을 위해 딱 한 마디 했더니 종일 피곤하다"고 적으며 추 장관에 대한 피로감을 드러냈다.

추 장관은 정 위원장에게 미안함을 표시한 뒤 곧바로 국회 예결위에서의 야당의 질문 태도를 비난했다.

그는 "국회활동을 경험하고 국무위원으로서 자리가 바뀐 입장에서 볼때 우리 국회가 시정해야할 문제도 부정할 수는 없다"며 "장관에게 고성으로 반복된 질문을 퍼부으며 답변기회를 주지 않고 윽박지르고 모욕을 주는 것을 바꾸지 않으면 심한 자괴감도 들고, 지켜보는 국민 입장에서도 불편함과 정치혐오를 가지게 될 것"이라고 지적했다.

그는 최근 논란이 된 법무부와 대검의 특활비에 대한 현장검증과 이에 대한 야당의 태도도 지적했다.

추 장관은 "특활비 몇십억을 감독기관에 사후 보고조차 없이 쌈짓돈으로 쓸 수 있는 시대는 이미 지났다"며 "이미 국민이 용납하지 않는다. 법사위원들이 대검에 가서 문서검증을 했지만 자료를 제대로 확인조차 못한 채 돌아섰다"고 언급했다.

이어 "아무리 검찰총장과 대검을 감싸주고 싶은 야당이라한들 지나치다"며 "대검 눈에 박힌 대들보는 놔두고 법무부 눈의 가시를 찾겠다고 혈안이 돼 있다"고 강한 불만을 드러냈다.

또 그는 "세금도 아닌 직원의 불우이웃돕기 성금으로 설날 소년원생들에게 준 햄버거를 예산심사질의 주제로 삼은 것에 대해서는 웃어넘기겠다"며 최근 국회 예결위에서 야당이 제기한 심재철 검찰국장의 격려금 돈봉투 의혹과 소년원 햄버거 특활비 사용 의혹에 대한 불만도 언급했다.

마지막으로 추 장관은 '흔들리지 않고 피는 꽃이 없노라'는 도종환 시인의 시 구절을 인용하며 "흔들리지 않고 이뤄지는 개혁이 어디있겠습니까? 그 길에 우리는 함께 하기로 한 민주당 동지입니다. 이 길의 끝에 이르기 까지 서로 의심하지말고 손놓지 말자고 제가 당대표로서 동지들께 정권 출범초에 드렸던 말씀입니다"라며 정 위원장에게 자신이 같은 당 출신으로 함께 개혁을 이뤄가는 동지임을 강조했다.

이어 "서로 오해가 있을 수는 있으나 모두가 개혁을 염원하는 간절함으로 인한 것이라 여기시고 너그러이 받아주시기 바랍니다"라고 정 위원장에게 당부했다.

