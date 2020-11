11월 셋째주는 '중견기업 주간'…'항아리형 경제'로 GVC 대응

18일 격려의 장…'중견기업인의 날', '기업가정신 포럼'

19일 혁신의 장…'중견기업 혁신 국제컨퍼런스'

20일 협력의 장…'중견기업-스타트업 디지털전환 상생라운지' 개최

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부와 한국중견기업연합회는 16~20일 '2020년 중견기업 주간'을 개최한다고 15일 밝혔다. 소재·부품·장비 글로벌밸류체인(GVC) 변화에 대한 우리 중견기업의 대응 전략을 찾는다.

지난해 '중견기업법령'을 개정해 11월 셋째 주를 '중견기업 주간'으로 법정화했다. 올해는 '격려, 혁신, 협력의 장'을 마련할 계획이다.

먼저 '격려의 장'에서 오는 18일 '제6회 중견기업의 날' 기념식을 개최한다.

기념식엔 정세균 국무총리, 박진규 산업부 차관, 강호갑 중견련 회장과 중견기업 CEO 등이 참석할 예정이다.

혁신성장·일자리·상생협력 등 우수 중견기업에 대한 포상, 올해 신규로 중견기업으로 성장한 기업에 대한 성장탑을 수여한다.

정부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복과 한국판 뉴딜의 주역 중견기업의 역할을 당부할 예정이다.

'혁신의 장'에선 18일 '중견기업 기업가정신 포럼'과 19일 '2020 중견기업 혁신 국제컨퍼런스'를 연다.

중견기업인의 날 기념식 2부 행사로 개최되는 '중견기업 기업가정신 포럼'에선 디지털 전환과 연대와 협력 우수 기업 사례가 발표될 예정이다.

컨퍼런스엔 국내외 전문가, 중견기업 CEO 등이 온·오프라인으로 참여한다. '소·부·장 GVC 재편과 우리 중견기업의 대응 전략'을 주제로 우리 중견기업의 생존 전략을 찾는다.

이날 소·부·장 선진 강국과의 교류 협력 업무협약 체결식(한국산업기술진흥원-독일 아헨공대 스타트업 센터)과 온라인 B2B 상담회(독일·러시아·이스라엘) 등도 진행될 예정이다.

'협력의 장'에선 20일 '중견기업-스타트업 디지털전환 상생 라운지'를 연다.

상생 라운지엔 중견기업 차세대 리더, 스타트업 대표, 디지털전환 전문가, 투자기관 관계자 등이 참석해 유관기관 간 업무협약을 맺는다.

성윤모 산업부 장관은 "도전적 기업가정신과 과감한 혁신을 바탕으로 코로나19 글로벌 위기를 기회로 전환하고 한국판 뉴딜의 성공과 한국 경제의 재도약을 선도하는 데 중견기업이 앞장서 주기 바란다"고 당부했다.

성 장관은 "정부는 지난 12일 발표한 '혁신형 강소·중견기업 성장전략'을 바탕으로 대변혁에 적기 대응하고 허리가 튼튼한 '항아리형 경제'가 실현될 수 있도록 기업의 성장 가속화를 총력 지원하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr