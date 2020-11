16일부터 2030 부산엑스포 콘텐츠 공모전

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 16일부터 다음달 13일까지 '2030 부산세계박람회(월드엑스포) B급 홍보콘텐츠·공모전'을 연다고 15일 밝혔다.

공모전 슬로건은 '2030 부산세계박람회를 유치하자, 대한민국이 찬란하게'다. 영상, 웹툰, 포스터, 패러디 광고, 응원댄스, 응원가, 애니메이션 등 장르에 제한 없이 응모할 수 있다.

응모자는 박람회 유치기획단 홈페이지에서 참가신청서 등을 내려받아 작성한 뒤 응모작과 함께 홈페이지에 제출하면 된다.

유치기획단은 심사를 거쳐 최우수상 1명(팀), 우수상 3명(팀), 입선 5명(팀)을 선정해 400만원 상당의 시상품을 수여한다. 응모작과 수상작은 박람회 유치 홍보에 적극 활용될 예정이다.

또 부산시가 선정한 8개의 낭만카페와 함께 유치응원 인증샷 이벤트를 연다.

오는 27일부터 다음달 13일까지 낭만카페 매장에 설치된 박람회 유치응원 POP 인증샷을 #2030부산세계박람회 #유치찬란이벤트 해시태그와 개인 SNS 계정에 올린 뒤 유치기획단 페이스북이나 인스타그램에 이벤트 참여 링크를 게시하면 된다.

추첨을 통해 당첨자 총 200명에게 경품으로 부산 감천문화마을 에코백을 증정한다.

오는 18일부터 다음달 15일까지 박람회 유치응원 온라인 이벤트를 개최한다. 유치기획단 홈페이지 게시판에 응원 메시지를 남기고, 기획단 페이스북이나 인스타그램 이벤트 게시물에 '참여 완료'를 댓글로 남기면 된다.

추첨을 통해 당첨자 총 80명에게 기프티콘을 경품으로 준다.

산업부 관계자는 "이번 공모전과 홍보캠페인은 내년 국제박람회기구(BIE) 공식 유치신청을 앞두고 박람회 유치 성공을 위한 국민의 성원을 모으고 관심을 높이는 계기가 될 것"이라고 기대했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr