산행 전 탐방로 개방 구간 확인 필수

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국립공원공단 내장산국립공원백암사무소는 2020년 가을철 산불발생 예방을 위해 오는 16일부터 내달 15일까지 일부 탐방로를 통제한다고 13일 밝혔다.

통제구간은 ▲까치봉능선삼거리~순창새재(2.6km) ▲장성새재~상왕봉(4.0km) ▲구암사~백학봉능선(0.9km) 3구간이며 나머지 탐방로는 정상 개방된다.

국립공원공단은 이 기간에 산불감시 인력을 배치하고, 흡연, 취사, 인화물질소지 행위 등에 대해 집중 단속과 함께 드론 등 산불진화장비를 활용해 산불 취약지구 순찰을 강화할 예정이다.

백충열 탐방시설과장은 “정성 들여 가꾼 국립공원이 한순간에 잿더미가 되는 일이 없도록 탐방객과 지역주민의 산불 예방에 대한 적극적인 관심을 당부한다”고 말했다

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr