경주시, 해외바이어 초청 '온라인 수출상담회' … 39개사 182만 달러 계약

"지역 중소기업 수출활로 개척 지원"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 경주시는 12일 시내 The-K호텔에서 최근 코로나19로 침체된 지역 중소기업의 수출활로 개척의 일환으로 온라인 수출상담회를 열었다.

이번 수출상담회에는 39개 업체가 베트남·인도·일본·남아프리카공화국 등 4개국 24명의 해외 유력바이어와 온라인으로 1대 1 화상상담 방식으로 비즈니스 상담을 펼쳤다.

상담회를 통해 식품 및 화장품, 생활소비재, 자동차부품 등 경쟁력있는 제품의 수출과 현지진출 방안에 대한 다양한 협의가 92건이 이뤄졌다.

탈모방지 화장품 전문 생산업체인 ㈜젠셀은 베트남 2개사와 137만 달러, 식음료 전문 생산업체인 ㈜창성산업은 인도 기업과 35만 달러, 색조 화장품 전문 생산업체인 ㈜코리아비앤씨는 베트남 업체와 10만 달러 등 현장에서 총 182만 달러 계약 실적을 올렸다. 계약 추진은 1991만 달러, 수출상담은 4536만 달러 규모였다.

주낙영 경주시장은 "이번 시도를 통해 화상시스템을 이용한 원격 MOU협약이 이뤄지는 등 포스트코로나 시대에 변화하는 지역 수출 업계의 새로운 미팅 기술을 제시하는 계기가 됐다"고 자평했다.

