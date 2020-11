1차 기술혁신펀드 1600억원 결성 완료

3개 펀드운용사 등 기관 간 펀드 투자금 결성식

20개 기술혁신기업, 운용사 상대 투자설명회 개최

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 13일 오전 10시부터 서울 대한상공회의소에서 1600억원 규모의 1차 기술혁신펀드 투자금 결성식과 20개 기술혁신기업의 투자 유치 설명회(IR)를 연다고 밝혔다.

기업의 연구개발(R&D) 활동에 전문적으로 투자하는 최초의 펀드다. 올해 1차 펀드 자산운용사로 선정된 원익투자파트너스, 포스코기술투자·SG인베스트먼트, 키움인베스트먼트는 각각 535억원 규모(총 1600억원)의 펀드 결성을 마쳤다.

3개 운용사는 이날부터 향후 3년간 혁신기업을 발굴한다. 기업당 약 30억~50억원 규모로 약 4년 내외로 기업의 R&D 활동에 투자할 예정이다. 기업이 연구개발을 통해 이익과 기업가치가 상승할 경우 투자금을 회수하는 구조로 운용한다.

특히 올해 1차 펀드는 그간 시장에서 투자가 활발하지 않았던 제조 업종 중심으로 투자하게 된다.

펀드는 정부 출연 방식으로 기업의 R&D를 지원해오던 방식을 탈피해 시장의 관점에서 기업의 R&D 활동에 투자할 수 있도록 펀드를 조성한 첫 사례다.

정부 예산을 전혀 투입하지 않았고, IBK기업은행과 KDB산업은행 등 산업부의 R&D 자금을 예치하는 전담은행이 2800억원을 기본 출자한 점을 활용해 조성된다는 점이 특징이다.

이번 1차 1600억원 규모의 펀드를 시작으로 오는 2022년까지 3차례에 걸쳐 총 5000억원 규모로 펀드를 조성할 예정이다.

투자금 결성식은 본격적인 기업 투자 착수를 알리고, 투자 분위기 조성을 위해 개최됐다. 3개 운용사, 기은·산은(기본 출자자), 한국성장금융(모펀드 관리 기관), 산업기술평가관리원 등 3개 기관(산업 R&D 전담 기관)은 '기술혁신펀드 결성·지원 업무 협약’을 맺었다.

이들 기관은 기술혁신펀드가 시장의 다양한 기술 혁신기업에 효과적으로 투자될 수 있도록 기업 발굴과 투자 및 기업 지원 등에서 협력을 강화하기로 했다.

R&D 전담 기관은 운용사에 정부 R&D에 참여한 혁신 기업들의 다양한 정보를 예정이다. 은행권은 기업 금융 지원정책을 연계해 운용사가 보다 적극적으로 혁신기업 발굴에 나설 수 있도록 유도할 계획이다.

이날 오후 열린 투자유치 설명회에선 사전 서면심사를 통해 선정된 20개 기술혁신기업이 3개 운용사를 상대로 향후 기술혁신 전략과 사업계획 등을 제시했다.

산업부 관계자는 "20개 기업은 사전 심사에서 기술력이 매우 높고, 개발 제품의 시장성도 좋다고 평가 받은 업체들"이라며 "운용사들이 몇 개 업체를 선정해 빠르면 올해 안에 투자 협력이 체결될 수 있을 것"이라고 기대했다.

옵토레인(현장 진단 디지털 분자진단시스템 기술 개발), 숨비(해상 구조 드론 등 개발), 서원테크(플라스틱 폐기물 재가공), 티디엘(전기자동차용 전고체 전지 소재 개발), 코스텍시스(5G 전력 증폭기용 융합 패키징 개발) 같은 R&D 중심 혁신기업들이 IR에 참석했다.

장영진 산업부 산업기술융합정책관은 "민간 투자방식으로 기업 R&D를 지원하는 이번 기술혁신펀드를 통해 기존의 정부 R&D 지원방식의 틀에 얽매이지 않는 보다 혁신적인 기업들이 발굴되어 지원될 것으로 기대된다"고 언급했다.

장 정책관은 "앞으로도 소재·부품·장비 으뜸기업, 월드클래스300기업, 우수제조기술연구센터기업 등 정부 R&D를 통한 혁신기업 지원, 시장의 기술혁신펀드 간에 유기적으로 연계·협력이 되도록 노력할 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr