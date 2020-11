[아시아경제 오주연 기자] 대한항공 송현동 부지 매각과 관련한 국민권익위원회의 중재가 이달 말 마무리될 전망이다.

12일 전현희 권익위 위원장은 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 송현동 부지매각 중재절차 진행에 대해 묻는 질문에 "잠정적인 조정 내용의 결론이 나온 상황"이라며 "늦어도 이달 말 정도에는 나올 것"이라고 답했다.

전 위원장은 "서울시, 대한항공, 관련 기관들 사이에 잘 조정이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

업계에 따르면 서울시와 대한항공은 오는 26일 최종합의에 서명하기로 잠정적으로 의견을 모은 것으로 알려졌다.

서울시가 한국토지주택공사(LH)를 통해 송현동 땅을 확보하는 제3자 매입 방식이 유력하게 거론된다.

서울시는 LH가 송현동 땅을 매입하면 서울시 소유의 사유지와 교환하는 방식의 구상안을 그리고 있는 것으로 전해졌다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr