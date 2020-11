訪美 일정 마친 강경화 "바이든측 인사 만나 종전선언·한미동맹 논의"

민주당 크리스 쿤스 상원의원과 크리스 머피 상원의원 등과 면담

강 장관 "새 행정부에서 중요한 역할 할 분들…평소 한반도 평화프로세스 지지"

[아시아경제 임철영 기자] 8~11일 나흘간 방미 일정을 마치고 귀국한 강경화 외교부 장관이 조 바이든 당선인측 인사들과의 만남과 관련해 그간 한국 정부가 추진했던 종전선언을 비롯해 한반도 평화프로세스 등을 설명했다고 밝혔다.

12일 강 장관은 인천국제공항에서 기자들과 만나 "바이든측 인사들은 한반도 평화 프로세스에 대해 평소에도 많은 지지를 보내주셨던 분들"이라면서 "새로운 행정부가 출범하면 중요한 역할을 하실 분들 같다. 그분들이 궁금한 점을 잘 설명하고 한미동맹의 더 굳건한 발전을 위해 계속 노력해주실 것을 부탁했다"고 말했다.

강 장관은 민주당 소속 크리스 쿤스 상원의원과 크리스 머피 상원의원 등과 면담을 했다. 쿤스 상원의원과 머피 상원의원은 수전 라이스 전 국가안보보좌관과 함께 바이든 행정부 국무장관 후보로 거론되는 바이든측 인사다. 머피 의원의 경우 화상으로 면담을 진행했다. 아울러 바이든 캠프에 외교정책 자문을 해온 싱크탱크 브루킹스연구소 존앨런 소장과도 의견을 나눴다.

문재인 대통령과 바이든 당선인 간 회담 시기에 대해 강 장관은 "아직이다. 오늘 통화가 잘 됐다고 들었다"고 답변했다. 시진핑 중국 국가주석의 연내 방한 가능성과 관련해서도 "아직 구체적인 날짜 조율에 들어간 것은 아니다"라면서 "코로나 상황이 안정되면 조속히 한다는 원칙을 기본으로 양측이 지속적으로 협의하고 있다"고 말했다.

