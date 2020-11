국민의힘 보궐선거 후보, 5번 토론·투표로 뽑는다…경선룰 확정

예비경선 100% 시민여론 반영…결선땐 시민 80%·당원 20%

복수의 정치신인 출마 시, 1명 자동 결선진출권

여성 가산점 인정하기로…최종 결정은 공관위에

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘이 내년 4월 서울·부산시장 보궐선거 경선규칙 잠정안을 만들었다. 시민 투표비중을 늘리고 토론 기회를 늘린 것이 특징이다. 국민의힘은 향후 의원총회와 비상대책위원회를 거쳐 경선규칙을 최종 확정할 예정이다.

국민의힘 재·보궐 경선준비위원회는 12일 오전 11시부터 3시간 반 가량 마라톤 회의를 열고 일반시민 여론조사를 100% 반영하는 예비경선을 치르기로 하는 등 경선룰을 일단락지었다.

경준위는 먼저 시민검증위원회를 통해 후보들의 도덕성, 사회적으로 부적절한 부분, 갑질, 이해충돌 등을 사전 검증하는 절차를 갖기로 했다. 검증위를 거치지 않은 근거없는 타후보 비방에 대해서는 패널티를 부과한다.

이후 예비경선은 일반 시민을 대상으로 여론조사를 실시, 이를 100% 반영해 결선(본경선)에 진출할 후보를 추리는 방식으로 진행된다. 결선은 일반시민 여론조사 80%, 당원 투표 20%를 반영하기로 했다.

결선에 진출한 후보들은 총 5번의 토론을 하게 된다. 1대1토론 3회, TV를 통한 종합 합동토론 2회로 무작위로 선정된 1000명 가량의 시민평가단이 매 토론회를 평가하기로 했다. 김상훈 경준위원장은 "우수하다고 판단되는 후보에게 투표하면 바로바로 발표를 하기로 했다"고 설명했다. 오디션 프로그램의 평가방식을 일정부분 차용한 셈이다.

경준위는 공직선거 출마 경험이 없는 정치신인에게 결선 자동진출 기회를 부여하자는데 의견을 모았다. 김 위원장은 "2인 이상의 신인이 출마했을 경우, 4위권 안에 들면 당연히 결선에 진출을 하는 것이고, 등위권 밖에 있더라도 신인 트랙을 구성하기로 했다"고 설명했다.

여성 가산점은 결론을 내지 않고 공천관리위원회에 결정을 넘겼다. 김 위원장은 "많은 위원들이 가산점을 인정하자고 의견을 줘서, 이 의견도 공관위에 그대로 전달할 예정"이라며 "여성이면서 정치신인에게는 더 많은 가산점을 부여하고, 그 외에는 차등으로 적용해야 한다는 생각"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr