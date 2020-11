美 전문가들 "北, 탄도미사일 실험으로 바이든 관심 끌려할 것"

"바이든, 코로나와 국내경제가 최우선"

"北, 협상위해 핵실험이나 탄도미사일 할 것"

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 대북전문가들은 조 바이든 미국 대통령 당선인이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태와 이로 인한 국내경제 회복을 정책 최우선순위로 두고 있는 상황에서 북한이 관심을 끌기 위해 향후 수주 내로 장거리 탄도미사일, 혹은 핵전력을 과시할 수 있는 실험에 돌입할 수 있다고 전망했다. 바이든 정부는 도널드 트럼프 정부에 비해 조용한 외교를 진행할 것으로 예상되지만, 북한의 핵전력을 확인한 후에는 대북정책이 우선순위로 올라갈 것이란 분석이다.

11일(현지시간) 에반스 리비어 전 국무부 동아시아·태평양 담당 수석부차관보는 CNBC와의 인터뷰에서 "앞으로 다가올 몇 주동안 북한은 미국에 들어설 새 정부에 강력한 메시지를 보내기 위해 핵전력, 혹은 장가리 탄도미사일 실험을 수행할 것"이라며 "바이든 행정부는 코로나19를 비롯해 국내문제를 우선순위 목록으로 하고 싶겠지만 북한은 미국이 관심을 갖도록 강요하려 들 것"이라고 밝혔다.

영국 경제분석기관 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)의 와카스 에든왈라 아시아 분석가도 "북한은 종종 다양한 미사일 시험을 실시해 미국의 관심을 유지하고자 시도해왔고, 이는 대북문제를 늘 미국의 주요 외교정책 우선순위로 남게했다"고 설명했다. 북한은 버락 오바마 전 대통령과 트럼프 대통령 집권 초기 미사일을 발사했으며, 이것이 트럼프 대통령과의 비핵화 논의로 이어질 수 있었다는 분석이다.

새로 들어설 바이든 행정부는 트럼프 행정부와 달리 아시아 지역 내 동맹국과의 관계를 강화하는 것에 먼저 초점을 둘 것이란 분석이다. 리비어 전 부차관보는 "과거 트럼프 대통령은 주한미군이 미국에도 매우 이롭다는 점을 전혀 인식치 못했지만 바이든 행정부를 이를 인식하고 한국 및 다른 동맹국들과 신속하고 합리적으로 방위비 분담 협상을 마무리지을 것"이라며 "일본과는 대북문제 뿐만 아니라 대중문제를 함께 안고 있는 만큼, 일본과의 안보관계에 대한 신뢰가 크게 높아질 것"이라고 내다봤다.

또한 트럼프 행정부와 달리 바이든 행정부의 대북외교는 보여주기식의 성과보다는 실무 중심으로 나아갈 것이며, 과거 오바마 행정부 때 대북정책 실패를 거울삼을 것이란 전망이다. 샤론 스쿼소니 조지워싱턴대 교수는 "북한이 결국 바이든 행정부의 최우선 외교과제로 떠오른다면, 바이든 행정부는 과거 오바마 행정부 때 '전략적 인내'로 실패했던 경험을 거울 삼아 당시보다 적극적인 외교활동을 벌이려할 것"이라고 분석했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr