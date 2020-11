쿠팡, 직고용한 배송기사 건강도 챙긴다

암 등 중대질병 대비 종합건강보험, 가족 병원비까지 책임지는 실손보험 100% 지원

[아시아경제 김철현 기자] 택배기사 과로방지 대책을 위한 관계부처합동 회의에서 건강검진 지원이 핵심 이슈로 떠오르면서 쿠팡의 배송기사를 위한 건강케어 프로그램이 주목받고 있다.

쿠팡은 배송기사인 '쿠친'들이 산재보험 등 4대보험은 물론 사무직과 동일하게 내시경, 초음파검사 등이 포함된 종합건강검진을 매년 받고 있다고 12일 밝혔다.

이와 별도로 야간근무 배송직원들은 특수건강검진을 추가로 받고 있으며, 신규로 입사하는 쿠친의 경우 입사 건강검진 시 심혈관계 질환 검사를 한번 더 받는다. 추가 검진에 필요한 모든 비용은 쿠팡이 지원한다. 배송기사 본인은 물론 가족까지 포함하는 단체 실손보험도 가입돼 있다.

건강검진 결과 추적검사가 필요한 이상 증후가 발견되면, 의사와 간호사로 구성된 '순회 건강상담팀'이 전국의 배송캠프를 직접 찾아가 정기적으로 건강 상담을 한다. 순회 건강상담은 추적대상자가 아니더라도 원하는 경우 누구나 신청 가능하며 상담 서비스를 무료로 받을 수 있다.

쿠팡이 직고용하는 쿠친은 주5일 52시간 근무는 물론 15일 연차와 퇴직금 등이 보장되고 유류비, 통신비 등도 지원된다. 분류업무를 위한 전담 인력도 4400명을 따로 운영 중이다. 쿠팡 관계자는 "정부의 이번 휴무시간 확대와 건강검진 지원 정책이 불합리한 근로조건으로 지적을 받는 택배업계를 개선하는데 도움이 되길 바란다"며 "쿠팡은 이런 정책에 맞춰 배송기사 건강검진 강화와 복지 증진 등 최고의 근로조건을 계속 만들어 갈 것"이라고 밝혔다.

