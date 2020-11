한은, '코로나 이후 경제변화' 유투브 공개

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 우리 경제의 변화를 국민들이 이해할 수 있도록 동영상으로 제작, 배포한다고 12일 밝혔다.

해당 영상은 지난 6월 한은 조사국에서 작성한 '코로나19 이후 경제구조 변화와 우리 경제에의 영향' 보고서를 바탕으로 제작됐다. 한은 유투브와 홈페이지를 통해 순차적으로 게시할 예정이다.

▲코로나19 이후 예상되는 주요 환경변화 ▲국내외에서의 주요 경제구조 변화(글로벌 교역, 산업) ▲국내외에서의 주요 경제구조 변화(노동시장, 재정) ▲우리나라 중장기 성장과 물가에 미치는 영향 등으로 구성됐다. 1편은 이날부터 게시된다.

한편 한은은 이번 영상에 대한 관심과 이해를 높이기 위해 유투브를 통해 퀴즈 이벤트를 실시한다. 다음달 9일까지 실시되며, 응모자를 대상으로 추첨을 통해 소정의 홍보용품을 지급한다.

