바이든 "한미동맹은 린치핀"…韓·日·濠 정상과 첫 전화회담

文대통령과 첫 통화서 "北 등 공동과제 긴밀협력 고대"

[아시아경제 정현진 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 대선 승리 후 처음으로 문재인 대통령과 전화회담을 하고 한미 동맹 강화 기대감을 드러내면서 북한을 포함해 공동 과제에 대해 협력하길 희망한다는 뜻을 밝혔다. 영국, 독일, 프랑스 등 유럽의 전통우방 정상들과 잇따라 통화한 데 이어 한국, 일본, 호주 등 인도·태평양 지역 동맹 정상들과 연이어 전화회담을 하며 동맹 전선 구축에 힘을 쏟는 모습이다.

바이든 인수위 측은 11일(현지시간) 배포한 보도자료를 통해 바이든 당선인이 문 대통령과의 전화회담에서 축하를 받고 감사하다고 답하고 이같이 밝혔다고 전했다. 바이든 당선인은 인도·태평양 지역에서 안보와 번영의 핵심축(linchpin·린치핀)으로서 한미동맹 강화에 대한 기대를 드러냈다고 밝혔다.

인수위 측은 또 "바이든 당선인이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 대한 문 대통령의 강한 리더십을 높게 평가하고 팬데믹(세계적 대유행) 사태 해결, 글로벌 보건 안보 구축, 세계 경제 회복 등을 위해 협력하기로 약속했다"고 설명했다. 바이든 당선인은 북한부터 기후변화까지 공동의 도전 과제에 관해 문 대통령과 긴밀히 협력하길 고대한다고 말하기도 했다.

인수위 측은 바이든 당선인과 문 대통령이 민주주의 강화에 관한 상호 관심 뿐만 아니라 한미동맹을 뒷받침할 공동의 가치에 관해서도 논의했다고 밝혔다.

바이든 당선인은 이날 문 대통령 외에도 스가 요시히데 일본 총리, 스콧 모리슨 호주 총리와도 승리 확정 후 첫 전화회담을 했다.

바이든 당선인은 스가 총리와의 전화통화에서 미·일 동맹을 강조하고 일본과 중국이 영유권 분쟁을 벌이고 있는 오키나와현 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도에 미·일 안전보장조약이 적용된다는 점에 인식을 함께 했다. 또 코로나19에 대한 협력, 기후변화 문제 대응, 민주주의 강화 등에 협력하기로 했다.

아울러 모리슨 총리와의 전화회담에서 바이든 당선인은 미국과 호주가 가치와 역사를 공유하고 있다는 점을 강조하면서 1차 세계대선부터 모든 갈등에서 함께 싸워왔던 점을 언급했다. 바이든 당선인은 모리슨 총리에게도 코로나19 사태를 비롯한 세계 보건 위기와 기후변화, 세계 경제 회복을 위한 기초작업, 민주주의 강화 등에서 협력하자고 말했다.

