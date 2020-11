국민의힘 "바이든, 정부 비핵화와 차이 있다는 점 인식해야"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘이 문재인 대통령, 조 바이든 당선인 사이의 통화와 관련, 바이든 당선인의 시각이 "정부가 늘 주장하는 한반도의 비핵화와는 분명한 차이가 있다"고 강조했다.

배준영 대변인은 12일 구두논평을 통해 "혈맹인 한미 관계가 지난 70년을 함께 해 왔듯 앞으로의 70년도 함께 할 수 있는 대화의 시작이기를 기대한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "오늘 바이든 당선인의 대화 중에 새겨야 할 키워드들이 있다. '인도·태평양 지역의 안보·번영에 있어 핵심 축(린치 핀)'이라는 것"이라며 "한미동맹이 굳건하려면 혈맹이라는 인연을 소중히 하면서 좌고우면하거나 치우지지 말라는 메시지"라고 분석했다.

배 대변인은 또 "(바이든 당선인은)'북핵 해결을 위해 긴밀히 협력해 나가겠다'고 말했다. 정부가 늘 주장하는 한반도의 비핵화와는 분명한 차이가 있다는 점을 인식해야 할 것"이라며 "북핵 해결은 논의의 출발점이지, 논의의 결과가 아니라는 점을 명확히 한 것"이라고 말했다.

그는 기후협약과 관련해서도 한미 협력을 강조하며 "우리는 단순히 2050 탄소중립을 말하면서도 화력발전이 폭발적으로 늘어 기후악당으로 손가락질 받고 있다"며 "원전 폐기와 신재생에너지 등 에너지 정책 전반에 대해서도 손발을 맞추려면 많은 고민을 해야 할 것"이라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr