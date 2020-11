산단공, 산업단지 혁신·지역산업 진흥 위한 비전 선포

'2020 산업단지의 날' 기념행사 개최

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 산단공)은 한국산업단지경영자연합회(회장 김기원, 이하 산경련)와 12일 '2020 산업단지의 날' 기념 행사를 공동 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 전국 산업단지 입주 제조기업과 근로자들의 사기진작과 산업단지 발전 유공자 격려를 위한 행사로 준비됐으며 경제성장과 일자리 창출의 중추적 역할을 해온 산업단지의 가치를 재조명하고 스마트그린 산단 등 산업단지의 혁신과 나아갈 방향이 공유됐다.

이날 산업통상자원부(이하 산업부)는 참여기업들을 대상으로 한국판 뉴딜 10대 사업 중 하나인 '스마트그린산단'의 주요사업을 소개했다. 스마트그린산단은 기존 스마트산단에 디지털·그린뉴딜을 융·복합해 신산업이 창출되는 친환경 공간으로 조성하는 사업으로, 2025년까지 현재 7개 산단에서 15개 산단으로 확대할 계획이다.

또한 산단공은 정부의 핵심 정책기조인 산업단지 디지털혁신에 부응하고 지역산업 진흥기관으로 역할을 재정립하기 위해 '기업성장과 지역산업 진흥을 선도하는 산업단지 혁신기관'이라는 비전을 새롭게 제시했다. 산단공은 비전 달성을 위해 미래혁신, 국민안전, 상생협력, 청렴신뢰 등 4대 핵심가치를 제시했으며 이와 연계한 12대 전략과제 및 40대 실행과제를 추진해 나갈 계획이다.

김정환 산단공 이사장은 "산업단지는 그간 기업인과 근로자의 헌신에 힘입어 대한민국 경제 성장과 일자리 창출의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있었다"며 "산업단지의 혁신이 국민경제에 새로운 희망이 되기를 바란다"고 밝혔다.

