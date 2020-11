日보다 늦은 통화…靑 "누가 먼저냐 중요치 않아"

文대통령-바이든 당선인 9시 통화

바이든-日스가, 30분 앞서 통화

문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령 당선자의 첫 통화가 일본보다 늦게 이뤄졌다는 지적과 관련해 청와대 핵심관계자는 "정상 간의 통화는 상호 조율에 따라 편안한 시점에 하는 것이지, 누가 먼저냐 하는 것은 중요하지 않다고 생각한다"고 12일 말했다.

이날 문 대통령은 오전 9시부터 15분간 바이든 대통령 당선인과 첫 전화 통화를 했다. 이에 30분 앞선 8시30분부터 스가 요시히데 일본 총리와 바이든 당선인은 10여분간 통화를 했다.

청와대 핵심관계자는 "이번에 문 대통령과 바이든 당선인의 통화를 9시에 하자고 제안했던 것은 우리 측"이라며 "통화 시간은 우리의 입장을 반영했던 것"이라고 말했다. 그는 "우리가 먼저 통화 시간을 9시로 정했고, 그 이후에 미·일 간 정상 통화도 이뤄진 것"이라고 덧붙였다.

그는 "우리 측은 당초 10시 통화를 고려했으나 가장 편안한 시간대이자 업무를 시작하는 9시 정도가 낫겠다는 의견이 있었고, 우리가 이렇게 의견을 정한 것에 대해 바이든 당선인 측이 공감해서 9시에 전화 통화가 이뤄진 것"이라고 거듭 강조했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr