장제원 “윤석열, 제1야당 집어삼켜…국민의힘 존재할 수 있나”

“김종인, 마이너스의 손…민주당에 대권 헌납하게 될 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 장제원 국민의힘 의원은 12일 윤석열 검찰총장이 차기 대권주자 지지율에서 1위를 차지한 여론조사가 나온 것에 대해 “윤 총장이 제1야당을 집어삼켰다”며 “정당은 정권창출이 존재의 이유다. 국민의힘이 정당으로서 존재할 수 있는 상황이냐”고 지적했다.

장 의원은 이날 페이스북에서 “‘윤석열 신드롬’이 정국을 강타했다. 저는 ‘윤석열 이라는 인물은 국민의힘을 비롯한 범야권에 강력한 원심력으로 작용할 것’이라고 밝힌 적이 있다”며 “현실이 됐다. 수치가 증명하고 있다”며 이같이 말했다.

장 의원은 “같은 조사기관인 한길리서치가 이번 주 발표한 정당 지지율은 민주당 36.7%, 국민의힘 20.4%다. 민주당 소속 이낙연 대표와 이재명 경지지사 두 사람의 합이 40.6%를 기록해 민주당 지지율 36.7%를 넘겼다”며 “반면 소속이 없는 윤 총장은 ‘반 문재인 정서’를 싹쓸이 하며 혼자서 국민의힘 지지율 20.4%를 훌쩍 넘겨 버렸다”고 밝혔다. 이어 “발표된 상위 6명 안에 든 홍준표 무소속 의원 역시 당 밖에 있는 분”이라며 “정당 지지율 20.4%를 가진 제1야당 국민의힘 소속 후보는 단 한 명도 없었다”고 덧붙였다.

장 의원은 “김종인 국민의힘 비상대책위원장은 위기감은커녕 특유의 ‘마이너스의 손’ 만 흔들고 있다”며 “새로운 돌파구를 찾을 때다. 김 위원장이 지금 해야 할 일은 ‘김종인 정신을 따르는 정당’을 만드는 것이 아니라 야권 대통합을 통해 ‘대선후보 결정의 유일한 플랫폼’을 만드는 일”이라고 강조했다.

장 의원은 “‘안철수 국민의당 대표 숙이고 들어와라’ 좋다. ‘윤 총장 숙이고 들어와라’가 가능하겠느냐”며 “김종인 색채가 강화되면 강화될수록 당은 대선 후보들의 원심력에 뿔뿔이 흩어져 민주당에 대권을 다시 헌납하게 될 것”이라고 말했다.

여론조사기관 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 7∼9일 전국 만 18세 이상 유권자 1022명을 대상으로 조사한 결과 윤 총장을 지지한다는 응답이 24.7%로 가장 높았다. 이낙연 더불어민주당 대표는 22.2%, 이재명 경기지사는 18.4%로 나타났다. 윤 총장이 여론조사에서 1위에 오른 것은 조사대상에 포함된 이후 처음이다. 이번 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr