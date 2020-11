경색된 한일관계 해법찾기, 訪日 릴레이

김징표 의원 등 7명 오늘 출국

서훈 실장도 방일설 잇따라

[아시아경제 임철영 기자, 전진영 기자] 한국 정부와 정치권이 한일관계 개선을 위한 해법을 찾기 위해 잇따라 일본 방문 길에 오르고 있다. 박지원 국가정보원장이 지난 8일부터 3박4일의 일정으로 일본을 깜짝 방문해 스가 요시히데 총리를 예방한 데 이어 김진표 더불어민주당 국회의원이 이끄는 한일의원연맹 소속 의원 7명도 12일 일본으로 출국, 스가 총리 예방을 추진하고 있다.

아울러 서훈 청와대 국가안보실장도 조만간 일본을 방문하기 위해 일정을 조율중이라는 일본 현지 언론의 보도가 뒤따르고 있다. 하지만 청와대는 서 실장의 방일 보도에 대해서는 부인했다.

12일 일본 아사히신문은 서 실장이 일본을 방문하기 위해 오는 17일을 전후로 일정을 조율 중이라고 일본 정부 관계자를 인용해 보도했다. 아사히는 한일 간 최대 갈등 현안인 한국 대법원의 일제 강제징용 배상 판결과 관련한 한국측의 해결안을 제시할 가능성이 있다고 내다봤다. 방일이 성사된 다면 서 실장의 방문은 취임 이후 처음이다. 이에 대해 청와대 관계자는 일단 "서 실장 방일과 관련한 외신 보도는 사실이 아니다"라고 밝혔다.

이날부터는 박 원장의 깜짝 방일에 이어 한일의원연맹 소속 의원 7명이 14일까지 일본을 방문한다. 이들은 이날 모리 요시히로 도쿄올림픽 조직위원장, 집권당인 자민당 니카이 도시히로 간사장과 연달아 만난다. 일한의원연맹과 합동 간사회의도 열 예정이다. 이튿날에는 연립여당인 야마구치 나쓰오 공명당 대표, 야당인 에다노 유키오 입헌민주당 대표와 회동하고, 오후에는 일본 총리를 예방할 예정이다.

이번 방일에서는 강제징용 배상판결 문제, 한일 위안부 합의, 후쿠시마 원전 오염수 문제가 쟁점이 될 전망이다. 내년 7월 열리는 도쿄 올림픽과 관련, 남ㆍ북ㆍ미ㆍ일 4개국 관계 해법도 함께 논의될 전망이다. 특히 박 원장이 스가 총리와 의회 인사들을 만나 한미 관계 개선을 위한 포괄적 해법으로 '문재인-스가 정상선언' 등을 제안한 만큼 현안을 두고 진전을 이룰 수 있을지 관심이다.

박 원장은 11일 귀국길 공항에서 기자들과 만나 "한일 양 정상이 관계 정상화 의지가 강하다는 것을 느꼈다"면서 "청와대에서도 적절한 진전이 있을 것"이라고 설명했다. 그는 방일 기간 구체적인 논의 내용에 대해서는 언급을 피하면서도 1998년 '김대중-오부치 선언'에 이은 새 한일 공동선언을 스가 총리에게 제안했다는 일본 언론의 보도에 대해서는 "사실대로 썼다"고 밝혔다.

정부가 선제적으로 양국 정상선언을 통한 포괄적 해법을 제안한 만큼 김 의원이 이끄는 한일의원연맹도 궤를 같이 할 것으로 보인다. 김 의원은 9일 방일 계획을 발표하는 자리에서 한일 양국 의원연맹이 개별 현안에 깊게 개입하면 혼선만 야기할 수 있다면서도 "징용공 문제만 해도 보통 해법이 많은 게 아니고 경제 문제와 위안부 문제 등도 있는 만큼 일괄 타결할 수밖에 없다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr