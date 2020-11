비대면 '점핑 피트니스' 개발.. 집에서 뛴다

[아시아경제 황준호 기자] 집에서 점핑피트니스를 할 수 있는 비대면 점핑피트니스 시스템이 개발됐다. 한국생산기술연구원은 ㈜점핑하이, ㈜지오아이티와 함께 이 시스템을 공동 개발했다고 12일 밝혔다.

점핑 피트니스는 20~30여명의 사람들이 1인용 트램펄린 위에서 음악에 맞춰 강사의 피트니스 동작과 안무를 따라 하는 단체운동이다. 유럽과 미국 등지에서 큰 인기를 끌고 있다.

이수웅 생기원 안전시스템연구그룹 그룹장 주도로 개발한 이 시스템은 기존 점핑 피트니스에 동작 인식 기술과 실감현 콘텐츠를 접목한 제품이다. 트램폴린 사용자의 동작은 마이크로소프트사의 애저 키넥트 센서를 활용해 인식한다. 또 전문강사 동작과의 일치 여부를 실시간 평가해 점수화할 수 있다. 별도의 카메라가 트램폴린 아래 투영된 발 그림자를 추적해 발이 닿은 위치와 깊이를 파악해 도약력과 소모 칼로리도 산출해준다. 네트워크와 연동하면 원격지도 및 회원 간 공개 강습이 가능하고 게임 콘텐츠도 지원된다.

이 그룹장은 영상 기반 소프트 촉각 센서 기술을 적용해 이 시스템을 개발했다. 이 기술은 접촉 정보를 카메라 기반의 영상 신호를 통해 간접적으로 획득하는 방식이다. 소재 고유의 탄성과 소재에 힘을 가할 때의 변형 정도를 계산해 발의 위치나 도약력, 운동량 등을 약 95%의 정확도로 추정해낼 수 있다.

이수웅 그룹장은 "실제 제품을 2년 내에 출시할 계획"이라며 "관절에 무리를 주지 않는 점핑 피트니스의 장점을 살려 향후 고령자 및 하지장애인을 위한 재활 운동기구용으로도 활용할 방침"이라고 말했다.

㈜점핑하이는 국내 최초의 점핑 피트니스 전문기업이며 ㈜지오아이티는 스크린 골프, 승마, 자전거 시뮬레이터를 출시한 피트니스 소프트웨어 전문기업이다.

