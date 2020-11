박형준 "윤석열 지지율, 국민의힘으로서는 씁쓸…반전 계기 삼아야"

[아시아경제 이지은 기자] 박형준 전 미래통합당 공동선거대책위원장이 윤석열 검찰총장의 지지율 상승과 관련, "국민의힘으로서는 참 씁쓸한 일"이라고 밝히며 반전 계기로 삼아야 한다고 강조했다.

박 전 위원장은 12일 페이스북을 통해 "추미애 법무부 장관이 윤 총장을 정치적 여왕벌로 만들고 있는 일등 공신"이라며 이같이 말했다.

그는 "윤 총장 대 여권의 대립구도는 국민검찰론 대 정권검찰론의 대결"이라며 "검찰개혁의 핵심이 첫째가 정치적 중립이요 둘째가 검찰의 과잉수사 방지인데, 살아 있는 권력에 대한 수사 방지를 검찰개혁이라 내세우니 검찰개혁이라 쓰고 검찰장악이라 읽고 있는 것"이라고 지적했다.

박 전 위원장은 "이 여론조사 흐름은 견고해질 수밖에 없다"며 "국민의힘으로서는 참 씁쓸한 일입니다만, 이 민심의 흐름을 제대로 읽고 반전의 계기로 삼아야 한다"고 지적했다.

그는 "이 정권을 견제하는 데 필요한 것은 국회의원의 숫자가 아니"라며 "지난 번 윤희숙 의원처럼 상대를 논리적으로 감성적으로 꼼짝 못하게 만들 몇 사람의 전사들만 나서 제대로 해줘도 국민의힘이 이렇게 무력하게 보이지는 않을 것"이라고 비판했다.

