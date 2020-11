"택진이형, 왜 거기서 나와" 리니지2M 광고에 깜짝 출연

[아시아경제 부애리 기자]김택진 엔씨소프트 대표가 '리니지2M' 1주년 기념 광고에 깜짝 등장했다.

김 대표는 12일 엔씨소프트가 공식 유튜브 채널에 올린 '리니지2M 스페셜 영상'에서 대장장이로 분장을 하고 출연했다.

영상은 유다희라는 여성이 길을 가다가 "다희"라고 외치는 소리를 듣고 문을 열자 대장장이들이 등장하는 내용이다. 유다희는 일종의 게임 용어다. 게임 내 사망화면 'YOU DIED(당신은 죽었다)'를 한국사람 이름처럼 표현한 것이다.

김 대표는 이 대장장이들 중 1명으로 출연했다. 머리를 노란색으로 염색하고 중세시대 복장을 한 채로 등장해 웃음을 자아냈다. 리니지2M 개발을 주도한 이성구 총괄프로듀서, 백승욱 개발실장, 김남준 PD도 김 대표와 함께 출연했다.

김 대표의 광고 출연은 이번이 처음이 아니다. 지난 2017년 '리니지M' 광고에도 출연하면서 대중들에게 친근한 이미지를 얻었다. 김 대표는 '택진이형'이라는 별명으로 더 자주 불린다. 이후에도 지난해 "택진이 형 밤샜어요?"라고 묻자 "일찍 일어나 일하고 있어요"라고 답하는 광고에도 등장해 화제가 됐다.

한편 1주년을 맞은 리니지2M은 구글플레이에서 꾸준히 1~2위권 상위권 성적을 유지하는 엔씨의 효자 게임이다. 지난 2분기 기준 1973억원의 매출을 올렸다.

