"이번엔 성차별이냐" 인종차별 논란 에스티로더, 사과문까지 논란

"동양인에 어울리지 않는 색" 임의 배송 에스티로더

온라인 커뮤니티 중심으로 '인종차별 논란' 확산

에스티로더, SNS 사과→사과문 무성의·성차별 논란

[아시아경제 김봉주 기자] 최근 국내에서 인종차별 논란을 일으킨 미국 화장품 브랜드 에스티로더가 이번에는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사과했다가 또다시 논란에 휩싸였다.

에스티로더는 10일 인스타그램 공식 계정에 '고객 여러분께 진심으로 사과드립니다'라는 제목으로 장문의 사과문을 올렸다.

앞서 에스티로더의 모 백화점 지점은 온라인 쇼핑몰을 통해 파운데이션 세트를 주문한 고객에게 "옵션으로 선택하신 쉘 컬러의 매트 파우더는 동양인에게 어울리지 않는 컬러"라며 임의로 다른 색상의 제품을 배송했다.

해당 지점은 종이 안내문을 통해 "직접 컬러를 확인하지 못하는 특성상 매장에서 동양인에게 가장 잘 어울리는 베스트 컬러인 아이보리 누드(21호 정도)로 발송된다"라면서 "옵션 변경 사항이 불만족이라면 반품 처리 도와드리겠다"고 밝혔다.

이를 확인한 소비자는 "인종차별"이라며 온라인 커뮤니티에 이러한 사실을 공유했고, 같은 경험을 했다는 후기가 잇따르면서 논란이 됐다.

당시 이 같은 안내문을 받은 소비자들은 "동생 생일선물을 위해 산 제품이었는데 인종차별을 선물로 받았다", "한국에서 구입하면 모두 동양인이고, 동양인이라면 모두 피부색이 어두울 것이라는 생각이냐", "동양인 동양인 거리면서 파운데이션 호수 맘대로 바꿔서 보내는 곳"이라는 반응을 보이며 분개했다.

에스티로더는 이날 사과문에서 "선택하신 것과 다른 색상의 제품과 해당 메시지를 받으신 모든 고객분들께 진심으로 사과의 말씀 드린다"고 밝혔다.

그러면서 "저희 브랜드가 깊이 존중하는 모든 여성분 각자 개개인의 다양한 아름다움이나 브랜드의 가치와 부합하지 않는 것으로, 저희 브랜드 모든 임직원은 이번 사안을 매우 심각하게 받아들이고 있다"고 적었다.

하지만 에스티로더가 사과문에서 '모든 여성분'이라고 언급해 논란이 더욱 커졌다. 남성 고객은 배제해 인종차별에 이어 성차별까지 한다는 지적이 나오면서다.

해당 사과문에는 비판의 댓글이 빗발쳤다. 누리꾼들은 "모든여성분? 에스티로더는 여자들만 쓰는 브랜드인가보다", "인종차별에 이어서 성차별인건가요?", "인종차별 해놓고 이걸 사과문이라고", "안 사요. 한국에서 나가세요"등의 댓글을 남겼다.

또 사과문이 공식 홈페이지가 아닌 SNS에만 게재됐다는 점, 해당 논란이 벌어진 계기나 피해자에 대한 사과, 보상 방안 등이 담기지 않았다는 점에서 무성의 논란까지 일었다.

일부 누리꾼은 "사과문의 성의없다", "인스타그램에만 게시글 올리는 것도 이해가 안 간다. 홈페이지에 올려야 한다", "부적절한 메시지를 받은 분께는 어떻게 보상할 건지, 그런 글을 적고 보낸 이유가 무엇인지는 적혀 있지 않다"고 비판했다.

여기에 정작 바뀐 제품을 받은 당사자는 회사로부터 아무런 연락을 받지 못했다는 이야기도 나왔다.

이에 에스티로더 측은 "문제가 된 메시지를 받은 고객에게는 직접 연락을 드리려고 준비 중"이라면서 "이번 일을 심각하게 생각하고 있으며 빨리 사과를 드리고자 인스타그램에 글을 올리게 됐다"고 해명한 것으로 전해졌다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr