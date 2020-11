WHO "북한, 10월 현재 1만2천여명 코로나 검사…확진자 없어"(상보)

[아시아경제 김영은 기자] 북한이 지난달 말까지 1만 2천여 명에 대해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 검사를 시행했으나 확진자는 없는 것으로 보고됐다고 세계보건기구(WHO) 관계자가 전했다.

에드윈 살바도르 WHO 평양사무소장은 9일(현지시간) 미국 자유아시아방송(RFA)과 인터뷰에서 북한 보건성이 지난달 29일까지 1만2천72명을 대상으로 코로나19 검사를 했으나 모두 음성 판정을 받았다는 보고를 해왔다고 밝혔다.

실바도르 소장은 북한에서 코로나 19 검사를 받은 사람들은 대부분 남포항과 신의주 육로 국경지대 등 입국 지점이나 검역소(quarantine centers)근무자들이며, 독감 의심환자와 중증 급성호흡기질환자들도 검사 대상에 포함됐다고 설명했다.

WHO는 이번 달 초 발간한 보고서에서 북한이 지난달 22일까지 1만462명을 대상으로 코로나19 검사를 했다고 밝혔다. 불과 일주일 만에 누적 검사 인원이 1610명 늘어난 셈이다.

다만 지난달 22∼29일 일주일간 신규 격리자 수는 174명으로, 그 전주의 161명과 비슷한 수준을 보였다.

살바도르 소장은 "10월 하반기에 검사 건수가 늘어난 것은 겨울이 시작되면서 독감이나 중증 급성호흡기질환 증상을 보인 환자가 증가했기 때문"이라고 설명했다.

