[아시아경제 이현주 기자] 동덕여자대학교는 컴퓨터학과와 미디어디자인학과 재학생들이 한국여성벤처협회와 국내 주요 여자대학이 기획한 '2020 여대생 창업 아이디어 공모전'에서 대상을 수상했다고 10일 밝혔다. 이번 공모전 대상 수상자는 남현우 컴퓨터학과 교수 지도를 받은 '모닝솜' 팀이다. '모닝홀'이라는 이중 신개념 알람 서비스 아이디어를 제안해 대상을 받았다. 영상으로 아이디어를 접수 받아 평가한 이번 공모전은 6개 대학에서 100여개 아이템이 접수됐다.

