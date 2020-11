日 집권당 2인자 "박지원과 우호적 대화…신뢰관계 확신"

[아시아경제 김은별 기자] 일본을 방문 중인 박지원 국가정보원장을 만난 일본 집권당 2인자가 한일 관계 개선에 대한 기대감을 표명했다.

9일 NHK방송에 따르면 전날 박 원장과 만난 니카이 도시히로 일본 자민당 간사장은 기자회견에서 "매우 우호적으로 이야기를 나눴고, 충분히 신뢰 관계를 유지해 갈 수 있다는 확신을 얻었다"고 밝혔다.

그는 "매우 중요한 이웃 나라인 한국과의 관계에 관해 솔직한 의견 교환을 했다. 상대의 입장이 있으므로 자세한 내용은 (언급을) 삼가겠다"고도 덧붙였다.

니카이 간사장은 박 원장과 약 20년간 '의형제' 수준의 관계를 유지한 것으로 알려진 인물이다. 그는 "오랜 친구이므로 옛정을 새롭게 하는 것이 중심이었다"고 전날 만남을 규정하면서도 한일 관계와 연결해 해석했다.

한편 박 원장은 이르면 10일 스가 요시히데 일본 총리를 예방할 것으로 보인다. 박 원장과 스가 총리의 면담이 이뤄질 경우 일제 강점기 강제징용 판결 등 한일 간 현안에 관해 어떤 대화가 이뤄질지 주목된다. 박 원장은 올해 9월 스가 정권 발족 후 한국 정부 고위급 인사로는 처음 일본을 방문했다.

