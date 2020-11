주한 스위스대사, 1박2일 대구시 방문 … "D-방역 노하우 적극 공유"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 리누스 폰 카스텔무르(Linus von Castelmur) 주한 스위스대사가 9일 1박2일 일정으로 대구를 방문했다고 밝혔다.

카스텔무르 대사는 첫날 대구시청을 찾아 권영진 시장으로부터 D-방역(대구방역)의 노하우와 경험을 듣고, 코로나19 재유행으로 또다시 어려움을 겪고 있는 스위스의 방역을 위한 협력 방안을 논의했다.

지난 2016년 부임한 카스텔무르 대사는 지난 2018년 대구사진비엔날레 개막식에 참석하는 등 문화예술 교류에 관심이 많아 이번 대구 방문에서도 내년 대구사진비엔날레에 관한 협업 방안을 협의했다.

이어 대구상공회의소를 방문해 이재하 대구상의 회장과 대구-스위스 간 경제 교류 증진 방안에 대해 의견을 나눴다.

방문 이틀째인 10일에는 대구미술관도 방문해 '이인성 미술상 20주년 기념 특별전'과 '메이드 인 대구 II'를 관람하고 향후 대구-스위스 간 문화예술 교류 방안을 논의할 예정이다.

WHO 등 많은 국제기구가 소재한 스위스는 1인당 GDP가 8만3716달러로, 세계 2위(IMF, 2019)에 달하는 강소국이다. 금융·기계·제약·관광 산업이 발달해 있으며, 한국전쟁 휴전 이후 중립국감독위원회 중 하나로 한반도 평화에 기여해 오고 있다.

권영진 시장은 "코로나19 팬데믹에 전 세계가 힘든 상황이지만 오히려 이 위기를 새로운 기회로 살려 우리시의 모범적인 방역 경험과 노하우를 해외와 적극 공유할 방침"이라며 "문화·보건·경제 등 실리적인 맞춤형 교류와 교류 다변화를 통해 글로벌 도시 위상을 제고해 나가겠다"고 전했다.

