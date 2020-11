[아시아경제 문혜원 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 761,000 전일대비 16,000 등락률 -2.06% 거래량 263,933 전일가 777,000 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속 close 가 미국 바이오 제약사 파이브로젠과 5145만달러(약 579억원) 규모의 의약품 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 9일 공시했다.

계약기간은 올해 9월18일부터 2022년 12월31일이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr