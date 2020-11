트위터, 트럼프 퇴임 후 선동·거짓트윗 '삭제' 가능해진다

[아시아경제 김은별 기자] 미국 대선에서 승리한 조 바이든 당선인이 내년 1월20일 공식 취임하면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 트위터를 통해 본인의 주장을 밝히기가 어려워 질 수도 있을 전망이다. 트위터 측에서 현직 대통령인 그에게 제공해온 '무삭제' 특혜를 바이든 취임과 동시에 철회할 예정이기 때문이다.

8일(현지시간) 외신에 따르면 트위터는 바이든 당선자가 취임하면 트럼프 대통령에게 다른 일반 사용자들과 같은 규정을 적용할 것이라고 밝혔다. 트위터는 폭력을 선동하거나 거짓 정보를 담은 글은 자사 규정에 따라 삭제 조처하고 있다. 하지만 사용자가 국가 지도자, 선출직 공무원, 선거 후보일 경우 '공익'을 이유로 삭제하지 않는다.

그 대신 글 아래 경고 문구를 띄우거나, 해당 경고문을 클릭해야 글을 볼 수 있도록 가림 처리한다.

트럼프 대통령은 이와 같은 트위터의 정책에 따라 '우편투표는 사기' 등의 음모론을 담은 게시글을 공유해도 대중에게 트윗을 공개할 수 있었다. 그러나 만약 퇴임 이후라면 트위터가 이런 게시글이 거짓 글이거나 선동 정보를 담았다고 판단해 전 대통령의 트위터를 삭제할 수 있다는 얘기가 된다.

트위터는 "현직 세계 지도자나 선거 후보가 직책을 더는 맡지 않게 되고 일반 시민이 되면 (무삭제 특혜를) 적용하지 않는다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 재임 내내 트위터를 주요 발언 창구로 활용했다. 핵심 이슈에 대한 견해를 밝힐 때는 물론 정부 고위직 인사를 발표할 때도 트위터를 사용했다.

트위터는 지난 5월 트럼프 대통령이 우편 투표가 선거 조작으로 이어질 수 있다는 내용의 트윗을 올리자 '팩트체크가 필요하다'는 취지의 경고 딱지를 처음으로 붙였다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr