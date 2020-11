남원시, 저소득층 희망의 집 고쳐주기 사업 완료

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시는 기초생활수급자 및 차상위 계층의 주거환경 향상과 주거복지 실현을 위해 2020년도 희망의 집 고쳐주기 사업을 완료, 사회적 주거약자인 저소득계층의 주거안정과 삶의 질을 향상시켰다고 9일 밝혔다.

시는 올해 초 사회적 기업, 자활기업, 비영리법인과 위탁계약을 체결하고 지난 3월 착공을 시작으로 10월 완료까지 관내 저소득 계층의 노후주택 46동을 개보수해 이들의 주거생활 안정과 소득 양극화를 해소하고 삶의 질 향상에 기여했다.

희망의 집 고쳐주기 사업은 도비와 시비 각각 40%, 60%로 구성돼 가구당 400만 원 범위 내에서 기초생활수급자, 차상위계층 등 저소득층 노후·불량 주택의 지붕개량, 벽체보수, 보일러, 도배·장판, 전기, 가스시설 등 주거안정을 도모하는 사업이다.

시 관계자는 “앞으로도 저소득계층의 주거환경 개선을 시작으로 다양한 주거환경개선사업을 추진해 남원 시민들의 삶의 질을 높이기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

