미얀마 총선…"아웅산 수치 NLD, 재집권 의석 확보"(상보)

[아시아경제 김은별 기자] 8일(현지시간) 치러진 미얀마 총선에서 아웅산 수치 국가고문이 이끄는 집권 민주주의 민족동맹(NLD)이 재집권을 위한 의석을 확보한 것으로 전해졌다.

9일 외신에 따르면 묘 니윤 NLD 대변인은 "NLD가 의회 다수당을 차지하기 위해 필요한 322석을 확보했다"며 "국민들에게 감사한다. 국민을 위해서도, 당을 위해서도 이는 고무적인 결과"라고 밝혔다.

다만 연방선관위(UEC)는 아직 공식적인 개표 결과를 발표하지 않고 있다.

이번 선거에서는 상원의원 161명, 하원의원 315명 등 총 476명이 선출된다. 상·하원 의원 수는 664명이지만, 헌법에 의해 25%인 166명은 군부에 할당돼 있어 군부 할당 몫 166명을 제외한 498명이 선거로 뽑힌다.

UEC가 치안 불안을 이유로 지난달 16일 서부 라카인주 대부분 지역 등에서 선거를 취소하면서 선출 인원이 22명이 줄었다.

2015년 총선 당시에도 NLD는 군부가 의석 25%를 할당받은 상태에서도 전체 의석의 59%를 차지하는 '압승'을 거뒀다. 따라서 50년 이상 지속된 군부 집권을 종식하고 문민정부를 수립했었다.

