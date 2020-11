원희룡 "국민에 '희망고문'한 文대통령, 전세대란에 책임져야"

[아시아경제 이지은 기자] 원희룡 제주지사가 "전세가 사라지면서 내 집을 마련하려는 서민의 꿈도 사라졌다"며 대통령이 전세대란에 책임을 져야 한다고 촉구했다.

원 지사는 9일 페이스북을 통해 "이제 대통령이 전세대란에 책임을 져야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "정부의 24번째 대책에도 불구하고 전셋값 급등으로 인해 집 없는 서민은 전세 유목민으로 내몰리고 있다"며 "서울 전셋값은 71주째 상승 중이고, 경기도 수원·성남·과천의 전셋값도 10억 원을 넘어섰다"고 비판했다.

원 지사는 "더 싼 전셋집을 구하려고 서울에서 경기도로 전세난민 행렬이 이어지고 있다"며 "그들은 교육과 일자리에서 멀어지는, 때아닌 전세난민으로 내몰렸다"고 지적했다.

이어 "정부의 부동산 대책을 보면 또 어떤 부작용이 나타날까, 걱정"이라며 "임대차 3법을 전면 수정하고 과도한 전세 규제를 풀어야 한다"고 덧붙였다.

원 지사는 "대통령께서는 마치 정책효과가 있는 것처럼 전세대란이 곧 안정된다고 국민에게 희망고문을 주고 있다"며 "하지만 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 '전세대책이 있다면 벌써 발표했을 것'이라고 실토했다. 이제 대통령이 전세대란에 책임을 져야 한다"고 지적했다.

