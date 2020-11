팅크웨어, 아이나비 블랙박스 2종 ‘핀업 디자인 어워드’ 수상

국내외 디자인 어워드 수상 통해 제품 디자인 기획 인정받아

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 아이나비 블랙박스가 '2020 핀업 디자인 어워드'를 수상했다고 9일 밝혔다.

수상 제품은 '아이나비 Z5000' '아이나비 M3' 2종이다. 두 제품 모두 디자인 부문 베스트 100에 선정됐다.

아이나비 Z5000은 유광과 금형 헤어라인 패턴을 적용해 고급스러운 것이 특징이다. 표면은 매끄럽고 둥근 스퀘어 형태로 제작해 사고 시 2차 상해가 없도록 제작했다. 또 친환경적 제품 제작을 위해 스프레이나 메탈 소재가 사용되는 후가공 공정을 최소화해 사출 패턴을 조합했다.

아이나비 M3는 모터사이클 전용 블랙박스다. 외부에 노출된 환경을 고려해 IP68 등급의 방수, 방진 기능이 적용됐다. 또 거치대 바닥부 휘어지는 재질(EGI)을 적용해 휀더나 바디 곡면 구간 부착도 가능하도록 했다. 거치대 높이도 조정할 수 있다.

팅크웨어는 실용적 제품 디자인 기획을 인정받아 매년 다수의 디자인 어워드에서 수상을 기록하고 있다. 올해도 IF, IDEA, 레드닷 디자인 어워드, 굿 디자인(GD) 등에서 수상 실적을 올렸다.

최은호 팅크웨어 디자인실 본부장은 “제품 특성과 환경을 고려한 실용적 디자인 콘셉트 기반 아이나비 만의 아이덴티티 구현으로 제품 브랜드와 가치를 높이고자 노력하고 있다”며 “앞으로도 새롭고 혁신적인 디자인을 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr