익산 일가족 3명 사망…'생활고 비관' 40대 가장 소행으로 추정, 체포 영장 발부

[아시아경제 김영은 기자] 전북 익산의 한 아파트에서 일가족 3명이 사망한 사건을 수사 중인 경찰이 40대 가장의 소행으로 보고 수사를 집중하고 있다. 이 가장은 현장에서 위중한 상태로 발견됐다.

익산경찰서는 아내와 자녀 등 일가족 3명을 숨지게 한 혐의(살인)로 A(43) 씨에 대한 체포영장을 발부받아 조사하고 있다고 9일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 6일 오후 5시33분께 익산시 모현동의 한 아파트에서 중학생 아들(14), 초등학생 딸(10), 아내(43)를 숨지게 한 혐의를 받는다. A 씨는 사건 현장에서 피를 흘리며 쓰러져 있는 상태로 발견, 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 숨진 가족들에게서 발견된 외상과 A 씨 몸에서 확인된 자해 흔적을 발견했다. 또 외부 침입 흔적이 없었던 점, 생활고를 호소하는 유서 등을 토대로 A 씨가 먼저 가족들을 살해하고 극단적 선택을 시도한 것으로 보고 있다.

A씨는 현재 무직으로, 수년 전부터 채무 변제 등으로 힘들어했던 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨 가족의 정확한 사망 원인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰했다. 또 A씨가 회복하는 대로 체포영장을 집행해 사건 경위 등을 조사할 방침이다.

