하나銀, 삼성카드 쓰면 연 12% 이자주는 적금 특판…선착순 5만명

월납입액 10만원 한도, 가입기간 1년

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행이 삼성카드와 제휴를 맺어 최대 연 12%의 금리를 챙길 수 있는 적금 특별판매 상품을 출시했다고 9일 밝혔다.

이번에 선보인 '하나 일리있는 적금'은 최근 6개월 간 삼성카드 이용실적이 없는 고객이 '삼성아멕스블루카드'로 매월 1만원 이상 사용하거나 3개월 이상 누적 사용금액이 30만원 이상인 경우 최대 12%의 금리를 제공한다.

다른 특판 상품에 비해 우대금리 조건을 크게 완화한 것이 특징이다. 카드사용 조건만 충족하면 우대금리를 제공함으로써 많은 손님들이 혜택을 받을 수 있도록 했다고 회사는 전했다.

가입은 이 은행 모바일뱅킹 하나원큐 애플리케이션(앱)에서 하면 된다. 이 상품 월 납입액은 10만원, 가입기간은 1년이며, 이날부터 선착순 5만명을 대상으로 한시 판매한다. 또 출시 이벤트로 하나은행 모델인 축구선수 손흥민의 한정판 이모티콘을 선착순 2000명에게 증정한다.

하나은행 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 손님에게 작은 위로를 드리고자 매월 1만원의 착한소비로 최대 12%의 착한금리가 가능한 신상품을 출시했다”며 “앞으로도 다양한 제휴를 통해 더 많은 혜택을 드릴 수 있는 상품과 서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr